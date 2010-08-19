Diyarbakır’da 14 STK ’evet’ diyecek

Diyarbakır Sanayi Ticaret Odası Başkanı M. Galip Ensarioğlu 14 sivil toplum örgütü adına referandumla ilgili açıklamalarda bulundu. Ensarioğlu referanduma 'evet' diyeceklerini söyledi.Ensarioğlu daha önceki açıklamalarında BDP'nin boykot kararının Kürtler içinde iki şekilde yankı bulduğunu belirtmişti. Buna göre BDP'ye destek veren bir Kürt kanadının olduğunu ve bunların boykotu da desteklediğini ve referandumda sandığa gitmeyeceğini söyledi.Ensarioğlu BDP'ye destek veren ancak referandumda 'evet' kullanacak ikinci bir Kürt kanadının da var olduğunu ve bunların sayılarının azımsanmayacak derecede çok olduğunu belirtmişti.Ensarioğlu anayasa değişikliği tasarılarının görüşüldüğü tarihlerde 99 STK adına yaptığı açıklamalarda ise sürece MHP ve BDP'nin de dahil olması gerektiğini söylemiş, güvenlik güçlerinin ve terör örgütü PKK'nın karşılıklı olarak silah bırakmasının Kürt sorununun çözümü noktasında önemli olacağını söylemişti.