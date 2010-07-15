Ve kritik görüşme sona erdi

Başbakan Erdoğan Meclis'te CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Başbakan Erdoğan gazetecilerin beklediği kapıdan değil diğer kapıdan giriş yapınca büyük bir izdiham yaşandı.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı TBMM'deki makam odasının girişinde karşıladı ve el sıkışarak ''hoşgeldiniz'' dedi.Görüşmeye, Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ile Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler'in yanı sıra CHP 'den Genel Sekreter Önder Sav, Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay ve Grup Başkanvekili Kemal Anadolu da katıldı.Görüşmeyi çok sayıda gazeteci izledi. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun tokalaşması sırasında görüntü almak isteyen basın mensupları arasında izdiham yaşandı. Görüşmeden sınırlı sayıda foto muhabiri ve kameramanın görüntü almasına izin verildi.Başbakan Erdoğan ile CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi yaklaşık olarak 1,5 saat sürdü. Görüşme ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu bir basın toplantısı düzenledi. İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:-Sayın Başbakan ve arkadaşları alacakları önlemleri anlattılar. Daha önce aldıkları önlemler hakkında bilgi verdiler. Bizim görüşümüzü sordular biz düşüncelerimizi aktardık.-Önerilerimiz şunlar oldu:-Demokrasinin güçlenmesi için seçim barajının indirilmesini teklif ettiğimizi söyledik. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını Sayın başbakan'ın katkı vermesini istedik.-Bölgede ciddi bir işsizlik var. Yol, baraj yapılası kesin çözüm değil. Devletin gidip fabrika kurması istihdam yaratması gerektiğini söyledik.-Mayınlı arazilerin mayınlardan arındırıldıktan sonra topraksız köylülere verilmesini önerdik.

-Sayın Başbakan terörün farklı gözle bakılmayacak bir sorun olduğunu söyledi. Bizim açıklamalarımız parelelinde açıklama yaptı. Bizim de hoşumuza gitti.

-Demokratik açılım konusuna konu olarak hiç girmedi ve biz sadece hükümet olarak çalışmalarını yansıtmak istedik ama bu konulara girmedi.



-Terörle mücadelede sağlıklı mücadele verdiği sürece biz destek vereceğiz. Biz ülkede hiçbir partinin terörü destekleyeceğine inanmıyoruz.