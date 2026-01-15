Zürih Üniversitesi'nden 17 bin kişilik araştırma: Yüksek eğitim ve aileyle yaşamak bekarlığı artırıyor

YAŞ AVANTAJI: 30'LU YAŞLAR NEDEN DAHA ÇEKİCİ?

Son bulgular, çocuk sahibi olmak isteyen bekar bireylerin daha yaşlı görünen partnerleri tercih ettiğini ortaya koyuyor. Bunun temel nedeni, yaşlı görünen bireylerin psikolojik olarak daha stabil ve ebeveynliğe daha hazır olarak algılanması.