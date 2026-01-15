Zürih Üniversitesi'nden 17 bin kişilik araştırma: Yüksek eğitim ve aileyle yaşamak bekarlığı artırıyor
Zürih Üniversitesi tarafından yapılan ve 17 bin kişinin 13 yıl boyunca izlendiği dev araştırma, yüksek eğitimli ve zeki bireylerin neden daha uzun süre bekar kaldığını somut verilerle ortaya koydu.
KADINLARIN TERCİHLERİ VE BİLİMSEL GERÇEKLER
Haberin devamında, kadınların erkeklerde çekici bulduğu özelliklere dair çarpıcı veriler paylaşıldı. İşte bilim dünyasına göre ideal partnerin 4 temel sütunu:
|Özellik
|Bilimsel Açıklama
|Sosyal Onay (Popülerlik)
|Diğer kadınlar tarafından tercih edilen erkekler, "güvenilir ve nazik" olarak algılanıyor.
|Finansal İstikrar
|Kadınların partner seçiminde ekonomik duruma verdiği önem, erkeklere oranla 4 kat daha fazla.
|Fiziksel Güç
|Kaslı bir vücut yapısı ve boy uzunluğu, evrimsel olarak hala en güçlü çekim faktörlerinden biri.
|Sapioseksüellik
|Her 10 kişiden biri, zekayı fiziksel görünümden daha çekici bir unsur olarak tanımlıyor.