Zürih Üniversitesi'nden 17 bin kişilik araştırma: Yüksek eğitim ve aileyle yaşamak bekarlığı artırıyor

Zürih Üniversitesi tarafından yapılan ve 17 bin kişinin 13 yıl boyunca izlendiği dev araştırma, yüksek eğitimli ve zeki bireylerin neden daha uzun süre bekar kaldığını somut verilerle ortaya koydu.

Bulgulara göre yüksek eğitim seviyesi, erkek cinsiyeti ve aileyle yaşamak bekarlık süresini uzatırken; zekanın bir çekim merkezi olabildiği ancak akademik başarının ilişki başlangıçlarını geciktirdiği saptandı.

Araştırmanın Detayları: 13 Yıllık Takip Neleri Gösterdi?

Zürih Üniversitesi'nden Michael Krämer ve ekibi, Journal of Personality and Social Psychology dergisinde yayımlanan çalışma için geniş bir veri setini analiz etti. Katılımcıların ergenlikten yetişkinliğe geçiş süreçleri incelendiğinde, bekarlığın sadece bir "tercih" değil, belirli faktörlerin sonucu olduğu anlaşıldı.

BEKARLIĞI TETİKLEYEN TEMEL FAKTÖRLER

Yapılan analizler sonucunda, uzun süre yalnız kalma olasılığını artıran 4 kritik etken belirlendi:

  1. Yüksek Eğitim Seviyesi: Akademik kariyer basamaklarını tırmanan bireyler, sosyal çevrelerini daraltma ve zamanlarını kariyere ayırma eğilimi gösteriyor.

  2. Ebeveynlerle Yaşamak: Aile evinde kalmaya devam etmek, bağımsızlık algısını zayıflatarak yeni ilişki kurma motivasyonunu düşürüyor.

  3. Yalnız Yaşama Tercihi: Arkadaş grubu veya ev arkadaşıyla yaşayanların, sosyal etkileşim sayesinde partner bulma şansı daha yüksek.

  4. Cinsiyet Faktörü: İstatistiksel olarak erkeklerin, kadınlara oranla daha uzun süre bekar kaldığı görüldü.

PSİKOLOJİK ETKİLER: 20'Lİ YAŞLARIN SONU KRİTİK EŞİK

Araştırma, bekarlık süresi uzadıkça bireylerin ruh sağlığında yaşanan değişimleri de mercek altına aldı.

  • Mutluluk Eğrisi: Bekar bireylerin yaşam memnuniyeti 20'li yaşların ortasına kadar stabil seyretse de, 30'a yaklaşırken keskin bir düşüş yaşanıyor.

  • Yalnızlık ve Depresyon: Uzun süreli bekarlık, kronik yalnızlık hissini ve beraberinde klinik depresyon belirtilerini tetikliyor.

  • İlişkinin İyileştirici Gücü: Veriler, bireylerin ilk ciddi romantik ilişkilerine başladıkları andan itibaren psikolojik refah düzeylerinin hızla toparlandığını gösteriyor.

KADINLARIN TERCİHLERİ VE BİLİMSEL GERÇEKLER

Haberin devamında, kadınların erkeklerde çekici bulduğu özelliklere dair çarpıcı veriler paylaşıldı. İşte bilim dünyasına göre ideal partnerin 4 temel sütunu:

ÖzellikBilimsel Açıklama
Sosyal Onay (Popülerlik)Diğer kadınlar tarafından tercih edilen erkekler, "güvenilir ve nazik" olarak algılanıyor.
Finansal İstikrarKadınların partner seçiminde ekonomik duruma verdiği önem, erkeklere oranla 4 kat daha fazla.
Fiziksel GüçKaslı bir vücut yapısı ve boy uzunluğu, evrimsel olarak hala en güçlü çekim faktörlerinden biri.
SapioseksüellikHer 10 kişiden biri, zekayı fiziksel görünümden daha çekici bir unsur olarak tanımlıyor.

YAŞ AVANTAJI: 30'LU YAŞLAR NEDEN DAHA ÇEKİCİ?

Son bulgular, çocuk sahibi olmak isteyen bekar bireylerin daha yaşlı görünen partnerleri tercih ettiğini ortaya koyuyor. Bunun temel nedeni, yaşlı görünen bireylerin psikolojik olarak daha stabil ve ebeveynliğe daha hazır olarak algılanması.

