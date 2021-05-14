Zonguldak'ın en büyüğü! 6 bin kişilik Uzun Mehmet Camii tamamlandı

Peyzaj çalışmaları sona gelinen caminin son olarak avizeleri yerleştirildi. Ses denemeleri yapılan camide, geçen hafta işçiler tarafından cuma namazı kılındı. 71 metre yüksekliğinde 4 minare ve 41 metre kubbe yüksekliği bulunan caminin altında ayrıca 200 araçlık otopark bulunuyor. 12 bin metrekare olan proje alanının, 2 bin 500 metrekarelik cami bölümünün yanında diğer bölümlerine çocuk parkları, gezi ve bisiklet yolu, basketbol sahası gibi sosyal alanlar yapıldı. Adını, 1829 yılında taş kömürünü bulunan Uzun Mehmet'ten alan cami, sahil kenarındaki sosyal donatılarıyla şimdiden kentin simgesi oldu.