Zonguldak'ın en büyüğü! 6 bin kişilik Uzun Mehmet Camii tamamlandı
Zonguldak''ta, 1,5 yıl önce inşaatına başlanan 6 bin kişilik cami tamamlandı. Adını, taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'ten alan cami, mihrap cephesinde mermere işlenen kömür ile yazılan Arapça 'Ya Allah' yazısıyla öne çıkıyor.
Peyzaj çalışmaları sona gelinen caminin son olarak avizeleri yerleştirildi. Ses denemeleri yapılan camide, geçen hafta işçiler tarafından cuma namazı kılındı. 71 metre yüksekliğinde 4 minare ve 41 metre kubbe yüksekliği bulunan caminin altında ayrıca 200 araçlık otopark bulunuyor. 12 bin metrekare olan proje alanının, 2 bin 500 metrekarelik cami bölümünün yanında diğer bölümlerine çocuk parkları, gezi ve bisiklet yolu, basketbol sahası gibi sosyal alanlar yapıldı. Adını, 1829 yılında taş kömürünü bulunan Uzun Mehmet'ten alan cami, sahil kenarındaki sosyal donatılarıyla şimdiden kentin simgesi oldu.
MERMER ÜZERİNE KÖMÜRLE İŞLENEN 'YA ALLAH' YAZISI DİKKAT ÇEKİYOR
Yüklenici firmanın şantiye şefi Ömer Barut, 1,5 yıl önce başladıkları projeyi tamamlamak üzere olduklarını ifade etti. Cami inşaatının bittiğini, sosyal alanlardaki son çalışmaları yaptıklarını anlatan Barut, "İlk günden beri yoğun tempoyla çalışıyoruz. En son peyzaj ve toparlama işlerimiz kaldı.