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  • Zırhlı kamyondan lüks rezidans yaptılar! 1
    Zırhlı kamyondan lüks rezidans yaptılar!
    Avustralyalı Action Mobil tarafından tasarlanan bu araç zırhlı bir kamyon. Ancak bildiğimiz kamyonlardan değil. İçinde inanılmaz bir daire var!