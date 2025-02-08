Zihninizi ve ruhunuzu sakinleştirmenin sırrı: 3-3-3 kuralı!

Bu teknik, zihni, bedeni ve ruhu dengelemeye yardımcı olur. Dış dünyadan uzaklaşır, stres seviyenizi düşürür ve pozitif bir frekansa sahip olursunuz. Düzenli uygulandığında, odaklanmayı artırır, kaygıyı azaltır ve içsel huzurunuzu güçlendirir. İşte zihninizi ve ruhunuzu sakinleştiren 3-3-3 kuralı…

Sabahları güne zinde başlamak için, iş veya okuldan döndüğünüzde günün stresini atmak için ya da uyumadan önce rahatlamak için bu tekniği uygulayabilirsiniz.

Gözlerinizi 3 Dakika Kapalı Tutun Gözlerimiz, gün boyu sürekli bir uyarana maruz kalır. Bilgisayar ekranları, telefonlar ve çevremizdeki görsel karmaşa, zihnimizi gereğinden fazla yorabilir. 3 dakika boyunca gözlerinizi kapatıp tamamen karanlığa odaklanmak, hem gözlerinizi dinlendirir hem de zihinsel bir mola verir. Rahat bir yerde oturun, gözlerinizi kapatın ve kendinizi huzurun kollarına bırakın.

3 Dakika Boyunca Derin Nefes Alın Gözlerinizi kapattıktan sonra derin nefes alıp vermeye başlayın. Burnunuzdan yavaşça 5 saniye boyunca nefes alın, 4 saniye boyunca tutun ve ardından 5 saniyede nefesinizi verin. Bu basit ama etkili teknik, vücudunuzu gevşeterek stres seviyenizi düşürmeye yardımcı olur. 3 dakika boyunca bu egzersizi yaparak rahatlamış bir ruh haline geçiş yapabilirsiniz.