Zamanlaması harika fotoğraflar

HEPSİ BİRER ZAMANLAMA ÖRNEĞİ

Bir fotoğraf için ışık, mekan gibi önemli şeylerden biridir zamanlama. Fotoğrafın bir şeyler anlatabilmesi için çekildiği an en çok dikkat edilmesi gerekenlerden biridir. Birazdan göreceğiniz fotoğraflar birer zamanlama ürünü. Öyle anlarda öyle doğru yerlerde çekilmişler ki, fotoğraf bir yerden çok daha başka bir yere gitmiş. Anlattığı şey ise çekilme amacından çok çok daha farklı. İşte tam zamanında çekilen o fotoğraflar...