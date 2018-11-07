Zamanlaması harika fotoğraflar
Bir fotoğraf için ışık, mekan gibi önemli şeylerden biridir zamanlama. Bir fotoğrafçının bu anları yakalayabilmesi için hem hızlı hem yetenekli hem de doğru yerde olabilmeyi becerebilme yeteneğine sahip olması gerekir. İşte mükemmel zamanda çekilen o fotoğraflar...
7 Kasım 2018 Çarşamba, 16:53:16 Güncelleme: 17:33:25
HEPSİ BİRER ZAMANLAMA ÖRNEĞİ
Bir fotoğraf için ışık, mekan gibi önemli şeylerden biridir zamanlama. Fotoğrafın bir şeyler anlatabilmesi için çekildiği an en çok dikkat edilmesi gerekenlerden biridir. Birazdan göreceğiniz fotoğraflar birer zamanlama ürünü. Öyle anlarda öyle doğru yerlerde çekilmişler ki, fotoğraf bir yerden çok daha başka bir yere gitmiş. Anlattığı şey ise çekilme amacından çok çok daha farklı. İşte tam zamanında çekilen o fotoğraflar...
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