Zaman tüneli açıldı! Uzaylılarla iletişimin anahtarı bal arıları

Arıların Matematik Yeteneği: Sıfırdan Soyut Sembollere
Önceki çalışmalarda Dr. Dyer ve ekibi, arıların matematiksel kavramları öğrenebilme yeteneğine sahip olduğunu keşfetmişti. Araştırmacılar, arıların şekerli su ödülü almak için matematik testlerine katılabilecekleri deneyler tasarladı. Bu deneylerde arılar, toplama ve çıkarma yapabilme, miktarları tek veya çift olarak sınıflandırma ve hatta 'sıfır' kavramını anlama yeteneği sergilediler.
Şaşırtıcı bir şekilde arılar soyut sembolleri sayılarla ilişkilendirme becerisi bile gösterdiler. Bu, insanların rakamları öğrenme biçiminin çok ilkel bir versiyonuydu. Böylesine farklı bir organizmanın insanlarla matematiksel kavramları paylaşması, matematiğin evrensel bir dil olabileceği teorisini destekleyen güçlü bir kanıt sunuyor.