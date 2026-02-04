Z kuşağı ebeveynlerinden daha az zeki çıkan ilk nesil oldu
Bilim dünyasında "toplumsal acil durum" alarmı verildi: 1997-2010 yılları arasında doğan bireylerin, önceki nesillere göre matematik, okuma ve genel zeka testlerinde daha başarısız olduğu ortaya çıktı.
📊 AKADEMİK BAŞARI VE TEKNOLOJİ KULLANIM VERİLERİ
Senato'ya sunulan raporda, Ulusal Eğitim Başarı Değerlendirmesi (NAEP) verileriyle desteklenen çarpıcı karşılaştırmalar yer alıyor:
|Kullanım Durumu
|Akademik Performans Etkisi
|Sıfır/Az Teknoloji
|En yüksek odaklanma ve problem çözme puanı
|Günde 5 Saat Ödev İçin Cihaz
|Belirgin derecede düşük test skorları
|Dijital Müfredat Uygulayan Ülkeler
|Son 60 yılın en sert başarı düşüşü
|Yüz Yüze Eğitim (İnsan Etkileşimi)
|Beynin doğal öğrenme ve gelişme hızıyla uyumlu