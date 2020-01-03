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Yumurtayı haşladı tam yemek üzereyken bakın içinden ne çıktı? Gözlerine inanamadı

Yumurta bilindiği gibi protein açısından oldukça zengin bir yiyecektir. Ve ülkemizde oldukça fazla miktarda yumurta tüketiliyor. Bu bağlamda Bursa'da yaşayan İsmail Öztan odukça ilginç bir olay yaşadı. Tavuk besleyen İsmail Öztan yumurtaları toplantı ve kahvaltı yapmak için sofraya oturdu. Eşinin yaptığı haşlanmış yumurtayı yemek için kıran İsmail Öztan, gördüğü şeyle şaşkına döndü. Yumurtanın içinden çıkan şeyin sosyal medyayı düşmesiyle herkesi hayret etti.

03.01.2020 18:08 - Son Güncelleme: 03.01.2020 18:08
Haşlanmış yumurtanın içinden öyle bir şey çıktı ki... Görenler şoke oldu tam yiyordu

Bir efsane Renault'ın Toros modeli. Türkiye'de bir döneme damgasını vuran bu otomobil satış rekorları kırmıştı. Takvim.com.tr ekibi olarak bu araç ile ilgili güzel bir haber hazırladık. Trabzon'da oto makas ustası Gökhan Türkmen, 1977 model Toros marka otomobile taktığı paletlerle kendisine karla kaplı yaylalarda gezmek için bir kar aracı yaptı. Renault 12 Toros modelinin tasarımı Fransa`da bulunan bir tasarım bürosunca yapılmıştır. Renault 12 Toros ülkemizde ve dünyada üretilen en son Renault 12 modelidir.Modelin üretimine 1989 yılında başlanmıştır.1989 ve 1990 yıllarında Toros modelinin hem 5 vitesli hem de 4 vitesli versiyonları mevcut olup, 4 vitesli versiyonların üretimi 1991 yılında talep azlığı nedeniyle sonlandırılmıştır.

Haşlanmış yumurtanın içinden öyle bir şey çıktı ki... Görenler şoke oldu tam yiyordu

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Trilye beldesinde yaşayan İsmail Öztan, hobi amacıyla beslediği yarka cinsi tavukların yumurtalarını toplamak için sabah saatlerinde kümese gitti.

Haşlanmış yumurtanın içinden öyle bir şey çıktı ki... Görenler şoke oldu tam yiyordu

Yumurtalardan birinin büyük olması Öztan'ın dikkatini çekti. Kahvaltıda eşinin suda haşladığı yumurtayı kıran Öztan, başka bir yumurta ile daha karşılaştı.

Haşlanmış yumurtanın içinden öyle bir şey çıktı ki... Görenler şoke oldu tam yiyordu

Eşiyle birlikte hayretler içinde kalan İsmail Öztan, "Böyle bir hadise ilk defa başımıza geldi. Yumurtanın içinden çift sarı çıktığını gördüm, ama yumurta çıktığını ne gördüm, ne de duydum. Haşlanmış yumurtayı olduğu gibi saklıyorum. Kim görse şaşırıyor" dedi.

Haşlanmış yumurtanın içinden öyle bir şey çıktı ki... Görenler şoke oldu tam yiyordu

Dizindeki şişlik tahmin ettiğinden de büyük bir sorun çıktı. Dizinin içinden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi.

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