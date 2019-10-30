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Youtube'un dahi çocuğu The Makeover Guy bu kez 20 yaş gençleştirdi! Christopher Hopkins bakın ne yaptı...

Onun adı Christopher Hopkins, nam-ı diğer The Makeover Guy... Ünlü bir stil danışmanı olan Christopher Hopkins, Youtube kanalında değişime ihtiyacı olan pek çok insanın dış görünüşüne dokunuşlarda bulunuyor. Genç, yaşlı fark etmeksizin pek çok ismi ağırlayan Hopkins'in değiştirdiği insanların yüzlerindeki ifade görülmeye değer. Bu değişimleri görünce sizde çok şaşıracaksınız. İşte Youtube'un dahi çocuğu Christopher Hopkins'in değiştirdiği o insanlar.

30.10.2019 11:24 - Son Güncelleme: 30.10.2019 11:30
Youtube'un dahi çocuğu The Makeover Guy bu kez 20 yaş gençleştirdi! Christopher Hopkins bakın ne yaptı...

Ünlü stil uzmanı Christopher Hopkins, yaptığı inanılmaz değişiklerle kadınlara hayatta yeni bir sayfa açmalarında yardımcı olmasıyla tanınıyor.

Hopkins özellikle "The Makeover Guy" lakabıyla tanınıyor.

Youtube'un dahi çocuğu The Makeover Guy bu kez 20 yaş gençleştirdi! Christopher Hopkins bakın ne yaptı...

Marci Frank ismindeki kadın 2015 yılında eşini kaybetti ve hayata tamamen küstü. En sonunda bu durumdan sıkıldı ve Christopher Hopkins'in kapısını çaldı.

Youtube'un dahi çocuğu The Makeover Guy bu kez 20 yaş gençleştirdi! Christopher Hopkins bakın ne yaptı...

Ve sonuç inanılmaz.

Youtube'un dahi çocuğu The Makeover Guy bu kez 20 yaş gençleştirdi! Christopher Hopkins bakın ne yaptı...
Youtube'un dahi çocuğu The Makeover Guy bu kez 20 yaş gençleştirdi! Christopher Hopkins bakın ne yaptı...

Makeover Guy olarak tanınan Christopher Hopkins'in tek değiştirdiği isim o değil. Hopkins, Laurie isimli bu kadının da dış görünüşüne ufak dokunuşlarda bulundu.

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