Youtube'un dahi çocuğu The Makeover Guy bu kez 20 yaş gençleştirdi! Christopher Hopkins bakın ne yaptı...
Onun adı Christopher Hopkins, nam-ı diğer The Makeover Guy... Ünlü bir stil danışmanı olan Christopher Hopkins, Youtube kanalında değişime ihtiyacı olan pek çok insanın dış görünüşüne dokunuşlarda bulunuyor. Genç, yaşlı fark etmeksizin pek çok ismi ağırlayan Hopkins'in değiştirdiği insanların yüzlerindeki ifade görülmeye değer. Bu değişimleri görünce sizde çok şaşıracaksınız. İşte Youtube'un dahi çocuğu Christopher Hopkins'in değiştirdiği o insanlar.
30.10.2019 11:24
- Son Güncelleme: 30.10.2019 11:30
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