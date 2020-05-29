Youtube'da yemek tarifi videolarıyla adını duyuran Taha Duymaz kimdir? 'Beni ayıpladılar ama...'
17 yaşındaki Taha Duymaz mütevazı mutfağında çektiği yemek videolarıyla gönüllere taht kurdu. Hatay'da, kırsal bir mahalledeki evlerinin mutfağında yaptığı yemekleri ve tarifini sosyal medyadan paylaşarak ilgi odağı haline gelen 17 yaşındaki Taha Duymaz'ın en büyük hedefi ise iyi bir aşçı olmak. Peki kimdir bu Taha Duymaz? İşte detaylar.
29.05.2020 14:39
- Son Güncelleme: 29.05.2020 14:39
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