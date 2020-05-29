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Youtube'da yemek tarifi videolarıyla adını duyuran Taha Duymaz kimdir? 'Beni ayıpladılar ama...'

17 yaşındaki Taha Duymaz mütevazı mutfağında çektiği yemek videolarıyla gönüllere taht kurdu. Hatay'da, kırsal bir mahalledeki evlerinin mutfağında yaptığı yemekleri ve tarifini sosyal medyadan paylaşarak ilgi odağı haline gelen 17 yaşındaki Taha Duymaz'ın en büyük hedefi ise iyi bir aşçı olmak. Peki kimdir bu Taha Duymaz? İşte detaylar.

29.05.2020 14:39 - Son Güncelleme: 29.05.2020 14:39
Youtube'da yemek tarifi videolarıyla adını duyuran Taha Duymaz kimdir? 'Beni ayıpladılar ama...'

Onun adı Taha Duymaz... Henüz 17 yaşında ve çoktan Youtube, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarında fenomen oldu bile.

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Youtube'da yemek tarifi videolarıyla adını duyuran Taha Duymaz kimdir? 'Beni ayıpladılar ama...'

5 metrekarelik mutfağında yaptığı yöresel yemekleri sosyal medya hesabından paylaşan Taha Duymaz, gönüllere taht kurdu.

Youtube'da yemek tarifi videolarıyla adını duyuran Taha Duymaz kimdir? 'Beni ayıpladılar ama...'

Hatay'da, kırsal bir mahalledeki evlerinin mutfağında yaptığı yemekleri ve tarifini sosyal medyadan paylaşarak ilgi odağı haline gelen 17 yaşındaki Taha Duymaz, ileride iyi bir aşçı olmayı hedefliyor.

Youtube'da yemek tarifi videolarıyla adını duyuran Taha Duymaz kimdir? 'Beni ayıpladılar ama...'

Yayladağı ilçesinde, Suriye sınırına yakın Güveççi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Duymaz, 5 metrekarelik mutfaklarında yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri sosyal medyadan paylaşmaya başladı.

Youtube'da yemek tarifi videolarıyla adını duyuran Taha Duymaz kimdir? 'Beni ayıpladılar ama...'

Kısa sürede sosyal medyanın ilgi odağı haline gelen Duymaz, ünlü isimlerin de kendisine destek vermesiyle çok sayıda takipçi kazandı.

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