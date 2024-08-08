Youtube TRT1 CANLI YAYIN İZLE 🔴 TRT Tabii canlı yayın izleme ekranı! 🈯 8 Ağustos 2024 Perşembe FREKANS ayarı ve yayın linki

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Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları kapsamında düzenlenen yarı final maçında, A Milli Kadın Voleybol Takımımız İtalya ile karşı karşıya gelecek. Voleybolseverler, Filenin Sultanları'nın bu heyecan dolu mücadelesini TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz izleyebilecek. Bugün saat 21.00'da başlayacak olan maç için TRT 1 canlı izle aramaları yoğunlaştı.