Yorgunluk ve aşırı uyku hali: Dikkat etmeniz gereken gizli hastalık işaretleri

Yorgunluk ve aşırı uyku hali modern yaşamın kaçınılmaz bir parçası gibi görünse de aslında altında yatan ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Bu belirtilerin nedenleri arasında anemi, tiroid problemleri ve uyku apnesi gibi tanılar dikkat çekiyor. Uzmanlar bu tür belirtileri ciddiye almanın önemine dikkat çekiyor. Peki bu belirtiler hangi hastalıklara işaret ediyor? İşte o liste...