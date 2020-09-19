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Yolda yürürken buldu köşeyi döndü! Taşın içinden servet çıktı! Çok şaşıracaksınız

Yolda yürürken buldu köşeyi döndü! Taşın içinden servet çıktı! Her gün yolda yürürken etrafımızda onlarca nesne görüyoruz. Peki yolda yürürken bulduğunuz ve sıradan olduğunu düşündüğünüz bir taş hayatınızı değiştirebilir mi? Bu sorunun cevabı evet! Sosyal medyayı sallayan bu taş en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Taşı gördüğünde bir farklılık olduğunu hisseden adam gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı.

19.09.2020 21:01 - Son Güncelleme:
Yolda yürürken buldu köşeyi döndü! Taşın içinden servet çıktı! Çok şaşıracaksınız

Yolda yürürken bulduğu taşın dışını soyan adam gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

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Yolda yürürken buldu köşeyi döndü! Taşın içinden servet çıktı! Çok şaşıracaksınız

Sıradan bir taş gibi görünüyor ama içini açınca bakın ne çıktı.

Yolda yürürken buldu köşeyi döndü! Taşın içinden servet çıktı! Çok şaşıracaksınız

Taşın üst katmanı soyulunca içinden zümrüt taşı çıktı.

Yolda yürürken buldu köşeyi döndü! Taşın içinden servet çıktı! Çok şaşıracaksınız

İşte o ilginç görüntü...

Yolda yürürken buldu köşeyi döndü! Taşın içinden servet çıktı! Çok şaşıracaksınız
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