Yokuş aşağı facia! Kağıthane’de kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: Bacağı kopan talihsiz kadın hastanede can verdi

GÖRGÜ TANIKLARI: ARAÇ YOKUŞ AŞAĞI SÜRATLİ BİR ŞEKİLDE İNDİ

Kazada park halindeki aracı hasar gören Elvan Bulut, "Araç, yokuş aşağı süratli bir şekilde indi. Ardından benim aracıma vurdu. Sonra da mantara vurdu. Oradan sonra da aşağıdan yukarı doğru yürüyen kadına çarptı. Kadının bacağı kesildi. Sonrasında itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini aradık. Yaralı kadını hastaneye götürdüler. Benim aracımda da hasar var. Kapısı kırıldı, jant ve lastik parçalandı" ifadelerini kullandı.