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Yokuş aşağı facia! Kağıthane'de kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: Bacağı kopan talihsiz kadın hastanede can verdi

Kağıthane'de yokuş aşağı seyrederken kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı. Park halindeki araçlara vuran Nurhan Barut isimli sürücü daha sonra karşı kaldırımda yürüyen Gülsüm Akgün'ü (48) çarptı. Feci kazada bacağı kopan Akgün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Barut, 'taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülsüm Akgün'ü hayattan koparan aracın yokuştan indiği anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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takvim.com.tr
Yokuş aşağı facia! Kağıthane’de kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: Bacağı kopan talihsiz kadın hastanede can verdi

İstanbul Kağıthane'de bulunan Talatpaşa Mahallesi'nde 19 Mart Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında kan donduran bir kaza meydana geldi.

Yokuş aşağı facia! Kağıthane’de kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: Bacağı kopan talihsiz kadın hastanede can verdi

34 GCZ 594 plakalı otomobiliyle yokuş aşağı hızla ilerleyen Nurhan Barut direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yokuş aşağı facia! Kağıthane’de kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: Bacağı kopan talihsiz kadın hastanede can verdi

Barut otomobiliyle önce park halindeki bir araca ardından da karşı istikametteki kaldırımda yürüyen Gülsüm Akgün'e çarptı.

Yokuş aşağı facia! Kağıthane’de kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: Bacağı kopan talihsiz kadın hastanede can verdi



Market alışverişinden döndüğü öğrenilen Akgün, kazada ağır yaralandı ve bacağı koptu.

Yokuş aşağı facia! Kağıthane’de kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: Bacağı kopan talihsiz kadın hastanede can verdi

BACAĞI KOPTU... HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Akgün'ü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Yokuş aşağı facia! Kağıthane’de kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: Bacağı kopan talihsiz kadın hastanede can verdi

Ameliyata alınan Akgün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yokuş aşağı facia! Kağıthane’de kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: Bacağı kopan talihsiz kadın hastanede can verdi

'TAKSİRLE ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Kazaya neden olan sürücü Nurhan Barut ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yokuş aşağı facia! Kağıthane’de kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: Bacağı kopan talihsiz kadın hastanede can verdi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Barut, 'taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yokuş aşağı facia! Kağıthane’de kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: Bacağı kopan talihsiz kadın hastanede can verdi



Öte yandan kazaya neden olan aracın yokuştan indiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yokuş aşağı facia! Kağıthane’de kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: Bacağı kopan talihsiz kadın hastanede can verdi

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Yokuş aşağı facia! Kağıthane’de kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: Bacağı kopan talihsiz kadın hastanede can verdi

GÖRGÜ TANIKLARI: ARAÇ YOKUŞ AŞAĞI SÜRATLİ BİR ŞEKİLDE İNDİ

Kazada park halindeki aracı hasar gören Elvan Bulut, "Araç, yokuş aşağı süratli bir şekilde indi. Ardından benim aracıma vurdu. Sonra da mantara vurdu. Oradan sonra da aşağıdan yukarı doğru yürüyen kadına çarptı. Kadının bacağı kesildi. Sonrasında itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini aradık. Yaralı kadını hastaneye götürdüler. Benim aracımda da hasar var. Kapısı kırıldı, jant ve lastik parçalandı" ifadelerini kullandı.

Yokuş aşağı facia! Kağıthane’de kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: Bacağı kopan talihsiz kadın hastanede can verdi

- Kağıthane'de otomobilin çarpması sonucu bacağı kopan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Yokuş aşağı facia! Kağıthane’de kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: Bacağı kopan talihsiz kadın hastanede can verdi

- Kağıthane'de otomobilin çarpması sonucu bacağı kopan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Yokuş aşağı facia! Kağıthane’de kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: Bacağı kopan talihsiz kadın hastanede can verdi

- Kağıthane'de otomobilin çarpması sonucu bacağı kopan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Yokuş aşağı facia! Kağıthane’de kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: Bacağı kopan talihsiz kadın hastanede can verdi

- Kağıthane'de otomobilin çarpması sonucu bacağı kopan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Yokuş aşağı facia! Kağıthane’de kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: Bacağı kopan talihsiz kadın hastanede can verdi

- Kağıthane'de otomobilin çarpması sonucu bacağı kopan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Yokuş aşağı facia! Kağıthane’de kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: Bacağı kopan talihsiz kadın hastanede can verdi

- Kağıthane'de otomobilin çarpması sonucu bacağı kopan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Yokuş aşağı facia! Kağıthane’de kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: Bacağı kopan talihsiz kadın hastanede can verdi

- Kağıthane'de otomobilin çarpması sonucu bacağı kopan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Yokuş aşağı facia! Kağıthane’de kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: Bacağı kopan talihsiz kadın hastanede can verdi

- Kağıthane'de otomobilin çarpması sonucu bacağı kopan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Yokuş aşağı facia! Kağıthane’de kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: Bacağı kopan talihsiz kadın hastanede can verdi

- Kağıthane'de otomobilin çarpması sonucu bacağı kopan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Yokuş aşağı facia! Kağıthane’de kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: Bacağı kopan talihsiz kadın hastanede can verdi

- Kağıthane'de otomobilin çarpması sonucu bacağı kopan kadın hastanede hayatını kaybetti.