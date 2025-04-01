Yokuş aşağı facia! Kağıthane'de kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: Bacağı kopan talihsiz kadın hastanede can verdi
Kağıthane'de yokuş aşağı seyrederken kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı. Park halindeki araçlara vuran Nurhan Barut isimli sürücü daha sonra karşı kaldırımda yürüyen Gülsüm Akgün'ü (48) çarptı. Feci kazada bacağı kopan Akgün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Barut, 'taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülsüm Akgün'ü hayattan koparan aracın yokuştan indiği anlar saniye saniye kameralara yansıdı.