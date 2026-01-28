Yokluk içinde doğan kanatlar: Türkiye’nin ilk yerli uçağı Vecihi K-6 teknik özellikleri ve tarihi önemi

BAŞARIYA CEZA, CESARETE EV HAPSİ

Ancak bu tarihi uçuşun ardından Vecihi Hürkuş'u bekleyen tablo, coşkunun tam tersiydi. Test uçuşunun izinsiz yapıldığı gerekçesiyle Hürkuş'a 10 gün ev hapsi ve maaşının yarısının kesilmesi cezası verildi. Gökyüzüne çıkmanın gururunu yaşayan öncü havacı, aynı gün ağır bir yaptırımla karşı karşıya kaldı.

Vecihi Hürkuş, Vecihi K-6 ile yaptığı uçuşun hikayesini, dönemin önemli yayınlarından Resimli Ay Dergisi'ne anlattı. Derginin Nisan 1925 sayısında yayımlanan ve"İlk Türk Tayyaresini Nasıl Yaptım ve Nasıl Taltif Edildim" başlığını taşıyan yazısında Hürkuş, Türkiye'nin uçak yapacak bilgi ve yeteneğe sahip olduğunu vurguladı.

Ülkenin mevcut imkanlarıyla, benzerlerinden daha üstün nitelikte uçaklar üretilebileceğini savunan Hürkuş, uçağın yapımına izin verilmesine rağmen deneme uçuşunun engellenmesini sitem dolu ifadelerle eleştirdi. Kendini, ağır hasta çocuğunun başında bekleyen çaresiz bir babaya benzetti.