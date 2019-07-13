Yoğun talep var! Herkes oraya akın ediyor

Şanlıurfa'da meralarda yetiştirilmesi dolayısıyla tercih edilen küçükbaş kurbanlıklar, bayram öncesinde yurt dışına ve batı illerine sevk edilmeye başlandı. Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, "Fiyatlarda geçen seneyle bu yıl arasında fark yok. Fiyatların da yükselmeyeceği görüşündeyiz. Kurban Bayramı dolayısıyla 400 bin küçükbaş hayvanı Katar, Ürdün ve çeşitli kentlerimize göndermeyi hedefliyoruz. Özellikle Katar'dan yoğun ilgi var" dedi.

13.07.2019 17:45 - Son Güncelleme: 13.07.2019 17:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





