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Yoğun talep var! Herkes oraya akın ediyor

Şanlıurfa'da meralarda yetiştirilmesi dolayısıyla tercih edilen küçükbaş kurbanlıklar, bayram öncesinde yurt dışına ve batı illerine sevk edilmeye başlandı. Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, "Fiyatlarda geçen seneyle bu yıl arasında fark yok. Fiyatların da yükselmeyeceği görüşündeyiz. Kurban Bayramı dolayısıyla 400 bin küçükbaş hayvanı Katar, Ürdün ve çeşitli kentlerimize göndermeyi hedefliyoruz. Özellikle Katar'dan yoğun ilgi var" dedi.

13.07.2019 17:45 - Son Güncelleme: 13.07.2019 17:45
Yoğun talep var! Herkes oraya akın ediyor

Şanlıurfa'da meralarda yetiştirilen küçükbaşlar, Kurban Bayramı öncesi yurt içindeki büyük kentlerin yanı sıra yurt dışındaki pazarlardan da yoğun ilgi görüyor.

Yoğun talep var! Herkes oraya akın ediyor

Hükümetin sağladığı proje ve destekler sayesinde hayvan sayısının giderek arttığı Şanlıurfa'da yaklaşık 2 milyon küçükbaş bulunuyor.

Yoğun talep var! Herkes oraya akın ediyor

Başta Siverek, Viranşehir ile Haliliye ilçeleri olmak üzere birçok bölgede meralarda otlatılarak yetiştirilen hayvanların etleri, daha sağlıklı ve lezzetli oluyor.

Yoğun talep var! Herkes oraya akın ediyor

Şanlıurfalı besiciler, Kurban Bayramı öncesinde hayvanlarını pazara getirmeye başladı.

Yoğun talep var! Herkes oraya akın ediyor

Verimli meralarda yetiştirilen hayvanlar, kentteki kurban pazarları ile İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Mersin'in yanı sıra Katar ve Ürdün'den gelen alıcılara satılıyor.

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