Yılanla şov yapayım derken dehşetin ta kendisini yaşadı! Bir anda saldırdı yüzünü...

Jay Brewer isimli sosyal medya fenomeni adam 30 yılı aşkın süredir sahibi olduğu hayvanat bahçesinde dehşeti yaşadı. Yılanlar ve sürüngenlerle ilgilenen adam maceralarını sosyal medyada paylaşıyor. Paylaşımları takipçleri tarafından yakından takip edilen Jay Brewer'ın paylaştığı son video izleyenleri dehşete düşürdü. Yaşadığı saldırı sonrasında hayatının şokunu yaşayan Jay Brewer bakın sonrasında ne yaptı.

31.05.2021 13:03 - Son Güncelleme: 31.05.2021 13:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





