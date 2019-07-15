GaleriYaşam

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Umudumuz Şaban'daki güldüren hata yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın bu filmlerini birçoğumuz defalarca izlemişsinizdir. Ancak eminiz ki bu izlediğiniz filmlerde yapılan hataları daha önce fark etmediniz... Güldüren hatalardan birisi de Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Umudumuz Şaban'dan. 'Umudumuz Şaban' filminde gözlerden kaçan o hata, yıllar sonra ortaya çıktı! İşte başta Umudumuz Şaban olmak üzere Yeşilçam filmlerindeki güldüren hatalar...

15.07.2019 07:14 - Son Güncelleme:
Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Umudumuz Şaban'daki güldüren hata yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın bu filmlerini belki kaç kez izlemişsinizdir. Ancak eminiz ki bu izlediğiniz filmlerde yapılan hataları daha önce fark etmediniz...

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Umudumuz Şaban'daki güldüren hata yıllar sonra ortaya çıktı

Orhan Gencebay'ın 'Bir teselli ver' filmindeki bu hata ise gerçekten sıradışı

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Umudumuz Şaban'daki güldüren hata yıllar sonra ortaya çıktı

Otomobilin arka koltuğunda araba kullandığı gerçeği sizi çok şaşırtmış olmalı öyle değil mi?

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Umudumuz Şaban'daki güldüren hata yıllar sonra ortaya çıktı

"Neşeli Günler" filminin bir sahnesinde Münir Özkul duvarda olmayan prize ütünün fişini takıyor.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Umudumuz Şaban'daki güldüren hata yıllar sonra ortaya çıktı
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İşte dünyanın en zor ve en ilginç meslekleri! Onu yaptığı iş bu hale getirdi
İşte dünyanın en zor ve en ilginç meslekleri! Onu yaptığı iş bu hale getirdi