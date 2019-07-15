Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Umudumuz Şaban'daki güldüren hata yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın bu filmlerini birçoğumuz defalarca izlemişsinizdir. Ancak eminiz ki bu izlediğiniz filmlerde yapılan hataları daha önce fark etmediniz... Güldüren hatalardan birisi de Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Umudumuz Şaban'dan. 'Umudumuz Şaban' filminde gözlerden kaçan o hata, yıllar sonra ortaya çıktı! İşte başta Umudumuz Şaban olmak üzere Yeşilçam filmlerindeki güldüren hatalar...

15.07.2019 07:14 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





