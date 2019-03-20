Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs son haline bakın 'Gençliğimde 10 kez kürtaj...'
Yeşilçam filmlerinin 'kötü kadın' karakterlerinin aranan isimlerinden biri olan Lale Belkıs, bir döneme damgasını vurmuştu. Pek çok Yeşilçam klasiğinde yer alan Lale Belkıs ardından sektörden elini çekmişti. Şimdilerde bol bol sosyal medyada aktif olan Lale Belkıs'ın son halini görenler şaşıp kalıyor. İşte gençliğinde olay yaratan Lale Belkıs'ın son hali.
20.03.2019 12:17
- Son Güncelleme: 20.03.2019 12:23
Biz onu Yeşilçam'ın kötü kadını olarak tanıyoruz ama aslında o bir model... Yeşilçam filmlerinde kötü kadın karakterlerinin aranan isimlerinden biri olan Lale Belkı, oyunculuk yapmak istemese de ısrarlara dayanamamış. Daha sonra beyazperdeden elini eteğini çeken Lale Belkıs şimdi sakin bir hayat sürüyor. Daha önce yaptığı kürtaj açıklaması ile olay yaratan Lale Belkıs'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız.
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