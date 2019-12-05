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Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile 2.Abdülhamid arasındaki şaşırtan bağ!

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine tanıklık eden 2.Abdülhamid'in hayatı Payitaht Abdülhamid dizisine konu olmuştu. Fakat 2.Abdülhamid'in hayatı hakkında hala merak edilenler var. Kültür-sanat yaşantısına oldukça düşkün olduğu bilinen 2.Abdülhamid ile Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuların biri olan Adile Naşit arasındaki bağı duyunca oldukça şaşıracaksınız! Bir yanda Osmanlı Devleti'nin son günlerine tanıklık eden 2.Abdülhamid, diğer yanda Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuların biri olan Adile Naşit. Bu iki isim arasında ne gibi bir bağ olabilir?

05.12.2019 14:22 - Son Güncelleme: 05.12.2019 14:22
Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile 2.Abdülhamid arasındaki şaşırtan bağ!

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine eşlik eden 2.Abdülhamid'in hayatı Payitaht Abdülhamid dizisine konu oldu biliyorsunuz. Ama 2.Abdülhamid'in hayatı diziden daha fazlası. Kültür-sanat yaşantısına oldukça düşkün olduğu bilinen 2.Abdülhamid ile Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuların biri olan Adile Naşit arasındaki bağı duyunca çok şaşıracaksınız.

Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile 2.Abdülhamid arasındaki şaşırtan bağ!

İLK KEZ TANIKLIK EDECEKSİNİZ

Yıldız Sarayı Mabeyn-i Hümâyun odalarından birinde Sultan II. Abdülhamid'in kullandığı piyano. Yaklaşık tarih 19.yy sonları.

Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile 2.Abdülhamid arasındaki şaşırtan bağ!
Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile 2.Abdülhamid arasındaki şaşırtan bağ!

Yıldız Sarayı Tiyatrosu ve II. Abdülhamid'in locası

Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile 2.Abdülhamid arasındaki şaşırtan bağ!

2.Abdülhamid'in sanat dolu kişiliğini ortaya çıkaran kanıtlardan.

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