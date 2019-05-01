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Yeşilçam'ın güzellerinden Gülşen Bubikoğlu ünlü oyuncunun ablasıymış!

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu hala güzelliği ile adından söz ettiren isimlerden biri ve hala herkesi kendisine hayran bırakıyor. Gülşen Bubikoğlu gençlik döneminde pek çok izleyiciyi ekrana bağlamıştı. Ünlü oyuncu şu sıralar ekranlarda görünmese de hakkında pek çok bilgi merak ediliyor. Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi öyle ünlü bir isim çıktı ki şaşırmamak elde değil. Peki Gülşen Bubikoğlu'nun en az kendisi kadar ünlü oyuncu kardeşinin kim olduğunu biliyor musunuz?

01.05.2019 16:14 - Son Güncelleme: 01.05.2019 16:28
Yeşilçam'ın güzellerinden Gülşen Bubikoğlu ünlü oyuncunun ablasıymış!

Gülşen Bubikoğlu ilerleyen yaşına rağmen güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakıyor. Yeşilçam efsaneleri arasında yer alan ve güzelliğiyle herkesi büyüleyen Gülşen Bubikoğlu gençlik döneminde pek çok izleyiciyi ekrana bağlamıştı. Ünlü oyuncu şu sıralar ekranlarda görünmese de hakkında pek çok bilgi merak ediliyor. Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi yine bir ünlü oyuncu çıktı. Bakın o isim kim.

Yeşilçam'ın güzellerinden Gülşen Bubikoğlu ünlü oyuncunun ablasıymış!

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