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Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu öyle biriyle akraba çıktı ki... Çok şaşıracaksınız

Yeşilçam'ın en güzel ve en popüler yıldızlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu herkesi kendine hala hayran bırakıyor. Yeşilçam efsanelerinden biri olan Gülşen Bubikoğlu, aktif olduğu dönemde pek çok izleyiciyi ekrana bağlamıştı. Ardından elini eteğini beyazperdeden çekti. Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun ünlü bir isim ile akrabalığı çıktı ki görünce şaşırmamak elde değil. İşte başta Gülşen Bubikoğlu olmak üzere ünlülerin hiç bilmediğiniz akrabaları.

09.04.2019 15:48 - Son Güncelleme: 09.04.2019 15:53
Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu öyle biriyle akraba çıktı ki... Çok şaşıracaksınız

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri Gülşen Bubikoğlu. Gençliği döneminde pek çok izleyiciyi ekrana bağlayan Gülşen Bubikoğlu ilerleyen yaşına rağmen güzelliğini koruyor. Gülşen Bubikoğlu şu sıralar ekranlarda görünmese dahi hakkında pek çok yine de merak ediliyor. Gülşen Bubikoğlu'nun öyle ünlü bir isimle akrabalığı çıktı ki şaşırmamak elde değil. İşte başta Gülşen Bubikoğlu olmak üzere ünlülerin akrabaları.

Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu öyle biriyle akraba çıktı ki... Çok şaşıracaksınız

Miray Daner'in kuzeninin kim olduğunu biliyor musunuz?

Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu öyle biriyle akraba çıktı ki... Çok şaşıracaksınız

Miray kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli'nin meğerse kuzenmiş

Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu öyle biriyle akraba çıktı ki... Çok şaşıracaksınız

Bir sigorta reklamında oynayan reklam yıldızı bakın kimin kuzeni...

Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu öyle biriyle akraba çıktı ki... Çok şaşıracaksınız

ŞADİ TATLITUĞ - Kıvanç Tatlıtuğ'un kuzeni.

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