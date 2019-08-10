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Yeşilçam'ın efsane filmlerindeki hatalar 40 yıl sonra ortaya çıktı! Bu kadarına pes

Türk sinemasının efsaneleşen yılları Yeşilçam filmleri hala tüm Türkiye için özel bir yere sahip. O dönemdeki imkanlarla çekilen filmlerdeki hatalar, yıllar sonra dikkatli izleyicilerin gözüne takılıyor. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Ayşen Gruda, Şener Şen, Münir Özkul, Adile Naşit gibi efsanevi isimlerin filmlerinde yer alan hataları görünce çok şaşıracaksınız. İşte Yeşilçam filmlerinde 40 yıl sonra ortaya çıkan hatalar.

10.08.2019 12:21 - Son Güncelleme: 10.08.2019 12:22
Yeşilçam'ın efsane filmlerindeki hatalar 40 yıl sonra ortaya çıktı! Bu kadarına pes

Türk filmlerinde yıllar sonra fark edilen hatalar yıllar sonra fark ediliyor. Günümüzde çekilen filmlerdeki hataları gördükçe o günlerdeki imkanlar ile çekilen filmlerdeki bu hatalara aslında çok şaşırmamak gerek...

Yeşilçam'ın efsane filmlerindeki hatalar 40 yıl sonra ortaya çıktı! Bu kadarına pes

Yeşiçam'ın efsane dizilerinden 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.

Yeşilçam'ın efsane filmlerindeki hatalar 40 yıl sonra ortaya çıktı! Bu kadarına pes

Yapımcılığını Memduh Ün'ün yaptığı başrolünde Cüneyt Arkın'ın rol aldığı 1973 yılında yayınlanan 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.

Yeşilçam'ın efsane filmlerindeki hatalar 40 yıl sonra ortaya çıktı! Bu kadarına pes

Seyyit Battal'ın Bizanslıların elinden babası Battal Gazi'yi kurtarma serüvenini konu alan filmde; Cüneyt Arkın (Seyyit Battal) babasını kurtarmak için yedi ayrı şövalyede bulunan zindanlarının anahtarlarını toplamaya çalışır.

Yeşilçam'ın efsane filmlerindeki hatalar 40 yıl sonra ortaya çıktı! Bu kadarına pes

Şövalyeleri tek tek öldüren Seyyit Battal, şövalye Boğa Anton (Sönmez Yıkılmaz) ile ormanda geziye çıkar.

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