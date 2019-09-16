Yeşilçam'ın efsane filminde Cüneyt Arkın'ın eli kopmuş

Yeşilçam tarihinde birbirinden çarpıcı olaylar yıllar sonra ortaya çıkmaya başladı. Birçok ünlü oyuncu Yeşilçam'da gösterdiği başarılı performansla adlarından söz ettirmeyi başardı. Onlardan biri de efsane oyuncu Cüneyt Arkın. Cüneyt Arkın ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır'dır. Cüneyt Arkın, 8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde doğdu. Babası Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatur'dur. Aslen Nogay Türkleri'ndendir. Eskişehir Atatürk Lisesi'nde öğrenim gören Arkın, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.

16.09.2019 11:20 - Son Güncelleme: 16.09.2019 11:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





