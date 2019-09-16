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Yeşilçam'ın efsane filminde Cüneyt Arkın'ın eli kopmuş

Yeşilçam tarihinde birbirinden çarpıcı olaylar yıllar sonra ortaya çıkmaya başladı. Birçok ünlü oyuncu Yeşilçam'da gösterdiği başarılı performansla adlarından söz ettirmeyi başardı. Onlardan biri de efsane oyuncu Cüneyt Arkın. Cüneyt Arkın ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır'dır. Cüneyt Arkın, 8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde doğdu. Babası Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatur'dur. Aslen Nogay Türkleri'ndendir. Eskişehir Atatürk Lisesi'nde öğrenim gören Arkın, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.

16.09.2019 11:20 - Son Güncelleme: 16.09.2019 11:21
Yeşilçam'ın efsane filminde Cüneyt Arkın'ın eli kopmuş

Cüneyt Arkın kimdir?

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır'dır. Cüneyt Arkın, 8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde doğdu. Babası Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatur'dur. Aslen Nogay Türkleri'ndendir. Eskişehir Atatürk Lisesi'nde öğrenim gören Arkın, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Yeşilçam'ın efsane filminde Cüneyt Arkın'ın eli kopmuş

Memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti. Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde 30 kadar film çevirdi.

Yeşilçam'ın efsane filminde Cüneyt Arkın'ın eli kopmuş

1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi.

Yeşilçam'ın efsane filminde Cüneyt Arkın'ın eli kopmuş

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Yeşilçam'ın efsane filminde Cüneyt Arkın'ın eli kopmuş

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