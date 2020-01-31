Yeşilçam'ın efsane filmi Kibar Feyzo filminin çekildiği köyün son hali şoke etti!

Yıllardır adeta film platosu olarak kullanılan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı eski adıyla Harran, şimdiki ismiyle Kavalcık Köyü, Kibar Feyzo, Adak, Ezo Gelin, Kaçak, Asi, Kasaba gibi birçok film ve diziye ev sahipliği yaptı. Türk sinema tarihinin en önemli filmlerinden biri olan Kibar Feyzo, 1978 yılında Atıf Yılmaz yönetmenliğinde çekilmiştir. Senaryoyu ise filmde de rol alan İhsan Yüce kaleme almıştır. Filmde oynayan usta oyuncular, filmin etkisini oldukça artırmıştır. Kibar Feyzo filminin baş karakteri olan Kibar Feyzo'yu Kemal Sunal canlandırmıştır. Kemal Sunal'ın kadın oyuncu partneri olan Gülo karakterini ise canlandıran Müjde Ar olmuştur.

31.01.2020 13:11 - Son Güncelleme: 31.01.2020 13:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





