Yeşilçam'ın efsane filmi Kapıcılar Kralı'ndaki Seyyid'in oğlu İbram'ın bir de son haline bakın!

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden biri olan Kapıcılar Kralı hala replikleri ve sahneleriyle hafızalarda yerini korumaya devam ediyor. Kemal Sunal'ın kapıcı Seyyid karakterini canlandırdığı filmde Sevda Ferdağ, Bilge Zobu, Şevket Altuğ gibi isimler de rol almıştı. Filmde göze çarpan isimlerden biri de Kapıcı Seyyid'in oğlu İbram'dı. İbram rolünü canlandıran Hüsnü Yıldız'ın hikayesi ve son hali ise şaşkına çeviriyor.

13.05.2019 09:53 - Son Güncelleme: 13.05.2019 09:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





