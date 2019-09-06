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Yeşilçam'ın Arap Celal'i bakın nereli çıktı! Herkes Arap zannediyordu ama...

Özellikle Kemal Sunal filmlerindeki Arap Celal rolüyle dikkat çeken Celal Yonat yıllar sonra internet kullanıcıları tarafından yeniden hatırlandı. Birçok Yeşilçam filminde rol alan Celal Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki, Yeşilçam'ın efsane ismi Arap Celal aslen nereli? Kemal Sunal filmlerinde güldüren sahnelerde rol alan usta oyuncu bakın nereli çıktı!

06.09.2019 21:13 - Son Güncelleme: 06.09.2019 21:17
Yeşilçam'ın Arap Celal'i bakın nereli çıktı! Herkes Arap zannediyordu ama...

Birçok Yeşilçam filminde rol alan Celal Yonat, Arap Celal rolüyle tanındı. Peki kimdir Celal Yonat. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli? İşte cevabı...

Yeşilçam'ın Arap Celal'i bakın nereli çıktı! Herkes Arap zannediyordu ama...

Cüneyt Arkın - Eskişehir

Yeşilçam'ın Arap Celal'i bakın nereli çıktı! Herkes Arap zannediyordu ama...

Ediz Hun - İstanbul

Yeşilçam'ın Arap Celal'i bakın nereli çıktı! Herkes Arap zannediyordu ama...

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Yeşilçam'ın Arap Celal'i bakın nereli çıktı! Herkes Arap zannediyordu ama...

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