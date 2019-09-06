Yeşilçam'ın Arap Celal'i bakın nereli çıktı! Herkes Arap zannediyordu ama...

Özellikle Kemal Sunal filmlerindeki Arap Celal rolüyle dikkat çeken Celal Yonat yıllar sonra internet kullanıcıları tarafından yeniden hatırlandı. Birçok Yeşilçam filminde rol alan Celal Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki, Yeşilçam'ın efsane ismi Arap Celal aslen nereli? Kemal Sunal filmlerinde güldüren sahnelerde rol alan usta oyuncu bakın nereli çıktı!

06.09.2019 21:13 - Son Güncelleme: 06.09.2019 21:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





