Yeşilçam'ın Altın kalpli Devi'nden herkes nefret etti! Bir lokantanın tuvaletinde...
Hala bir Yeşilçam filmi izlediğimiz de aynı sevimsiz duyguları uyandıran dönemin kötü adamları, karakterleri ile öyle özdeşleştiler ki, gerçekten öyle sandığımız bile oluyor... Yeşilçam'ın kötü adamlarının bizler gibi normal birer insan olduklarını bir türlü kabullenemedik. Peki ya şimdilerde neler yapıyorlar? Kimileri hayata çoktan veda etti, kimileri kendi kabuğuna çekildi. İşte Yeşilçam'ın o kötü adamları.
28.03.2019 12:13
- Son Güncelleme: 28.03.2019 12:23
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