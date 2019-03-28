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Yeşilçam'ın Altın kalpli Devi'nden herkes nefret etti! Bir lokantanın tuvaletinde...

Hala bir Yeşilçam filmi izlediğimiz de aynı sevimsiz duyguları uyandıran dönemin kötü adamları, karakterleri ile öyle özdeşleştiler ki, gerçekten öyle sandığımız bile oluyor... Yeşilçam'ın kötü adamlarının bizler gibi normal birer insan olduklarını bir türlü kabullenemedik. Peki ya şimdilerde neler yapıyorlar? Kimileri hayata çoktan veda etti, kimileri kendi kabuğuna çekildi. İşte Yeşilçam'ın o kötü adamları.

28.03.2019 12:13 - Son Güncelleme: 28.03.2019 12:23
Yeşilçam'ın kötü adamından koca bir nesil nefret etti! Bir lokantanın restoranında...

Genellikle havuzlu, bikinili Türk filmlerinde mavi slip mayolar kuşanarak hafızamızda yer eden Eray Özbal, kötü kalpli karakter tiplemesinin üzerine yapışıp kalmasıyla; hemen hemen bütün filmlerinde düşman bellediğimiz, sinirlendiğimiz emektar Yeşilçam oyuncularındandı.

Yeşilçam'ın kötü adamından koca bir nesil nefret etti! Bir lokantanın restoranında...

Şimdi 61 yaşında olan Eray Özbal, en son 'Adını Feriha Koydum' ve 'Karagül' dizilerinde rol aldı.

Yeşilçam'ın kötü adamından koca bir nesil nefret etti! Bir lokantanın restoranında...

Eray Özbal, şu anda hobisi olan fotoğrafçılıkla ilgileniyor. Oyuncu Instagram sayfasında kendi fotoğraflarına değil, çektiği fotoğraflara yer veriyor.

Yeşilçam'ın kötü adamından koca bir nesil nefret etti! Bir lokantanın restoranında...

İŞTE ERAY ÖZBAL'IN BÜYÜK DEĞİŞİMİ

Yeşilçam'ın kötü adamından koca bir nesil nefret etti! Bir lokantanın restoranında...
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