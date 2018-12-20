Yeşilçam yıldızlarının şaşırtan değişimleri!

"BU İŞ SEVİLMEDEN YAPILMAZ"

Hikmet Taşdemir, Güney'in 'Yol' filminde de oynadığına vurgu yaparak, "Yılmaz Güney'in üzerine birini seviyorum diyebilmem imkansız. Çünkü o benim hocam ve bu piyasada ekmek yememe neden olan kişi. Yılmaz Güney başta olmak üzere Türkan Şoray'ı, Cüneyt Arkın'ı, Kartal Tibet'i ve bütün oyuncuları seviyorum. Bu iş sevilmeden yapılmaz ki" açıklamasını yaptı.

Yeniden dizi ve sinemada rol almak istediğinin altını çizen oyuncu, "Bugüne kadar Türk sinemasında bir yer kapmışsam, halk beni öyle sevdiyse ondan daha kötü bir rolde oynamayı düşünmüyorum. Çünkü beni sevenlerin gözünde küçülmek istemiyorum. Sinemada olmaktan mutluydum ve halen mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.