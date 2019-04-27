Yeşilçam klasiği Kemal Sunal filmindeki bu hata 40 yıl sonra fark edildi! Pes dedirtti

Bu filmleri daha önce kaç defa izlediniz? Bir, iki, üç veya daha fazla. İzledik ama hiçbirimizi bu hataları daha önce fark etmedik. Ancak bazı dikkatli gözler bazı hataları asla kaçırmıyor. Yeşiçam'ın usta ismi merhum Kemal Sunal onlarca başrolünü oynadığı filmlerle hafızalara kazındı. Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan ve Sunal'ın 'Rıfkı' karakterini canlandırdığı 'Üç Kağıtçı' filmdeki çekim hatası görenler şaşırttı. İşte 40 yıl sonra ortaya çıkan defalarca izlediğimiz o filmdeki şaşırtıcı çekim hatası...

27.04.2019 13:17 - Son Güncelleme: 27.04.2019 13:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





