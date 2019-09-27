Yeşilçam filmlerinde 40 yıl sonra ortaya çıkan hata yok artık dedirtti!

Yeşilçam filmleri hala izlemekten büyük keyif aldığımız yaptılardır. Bir döneme damgasını vuran bu filmler günümüzde hala büyük bir ilgi çekmektedir. Bu bağlamda yıllar boyunca defalarca izlediğimiz Yeşilçam'ın efsane filmlerindeki çekim hataları yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Kemal Sunal'dan Şener Şen'e, Adile Naşit'ten Cüneyt Arkın'a birçok Yeşilçam yıldızının filmlerinde ortaya çıkan hatalar sinemaseverlere 'pes artık' dedirtti. İşte Yeşilçam'a damga vuran çok şaşıracağınız çekim hataları…

27.09.2019 16:18 - Son Güncelleme: 27.09.2019 16:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





