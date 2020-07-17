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Yeni taşındığı evdeki gizli kapının arkasından çıkanlar tüyler ürpertti! Meğer...

Huzur için evini değiştiren aile gördükleriyle şaşkına döndü. Dünya basınının gündemine oturan olay, sosyal medyayı da salladı. İngiltere'de yaşanan olay görenleri şok etti. Evini değiştirmeye karar veren genç adamın yeni evinde keşfettiği kapının ardından öyle şeyler çıktı ki... Hayatının sürprizi ile karşılaşan genç adamın o anları görenleri de şaşkına çevirdi.

17.07.2020 07:47 - Son Güncelleme: 17.07.2020 07:47
Yeni taşındığı evdeki gizli kapının arkasından çıkanlar tüyler ürpertti! Meğer...

İngiltere'de yaşayan bir adam evi değiştirmek istedi ve yeni bir eve taşındı. Ancak yeni evinde onu bir sürpriz bekliyordu. Evin zemininde gizli bir kapı bulan ve bu kapıyı açan adam gördükleri karşısında şaşkına döndü.

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Yeni taşındığı evdeki gizli kapının arkasından çıkanlar tüyler ürpertti! Meğer...

Daniel Carley isimli Reddit kullanıcısı kiraladığı evde bulduğu gizli kapının eski bir zindana çıktığını keşfetti. Yaşadıklarını sosyal medyadan anlatan genç adamın hikayesi korku filmlerini aratmadı.

Yeni taşındığı evdeki gizli kapının arkasından çıkanlar tüyler ürpertti! Meğer...

İngiltere'de yaşayan bir kişi evini değiştirme kararı aldı. Taşındığı yeni evinde başına gelenler herkesi şoke etti. Yaşınan genç adamı evinde bekleyen sürpriz dünya basınını ayağa kaldırdı.

Yeni taşındığı evdeki gizli kapının arkasından çıkanlar tüyler ürpertti! Meğer...

Evin zemininde gizli bir kapı bulan ve bu kapıyı açan adam gördükleri karşısında şaşkına döndü. Kapının arkasında gördükleri ev sahibini adeta hayrete düşürdü.

Yeni taşındığı evdeki gizli kapının arkasından çıkanlar tüyler ürpertti! Meğer...
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