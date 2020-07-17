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Yeni taşındığı evdeki gizli kapının arkasından çıkanlar tüyler ürpertti! Meğer...

Huzur için evini değiştiren aile gördükleriyle şaşkına döndü. Dünya basınının gündemine oturan olay, sosyal medyayı da salladı. İngiltere'de yaşanan olay görenleri şok etti. Evini değiştirmeye karar veren genç adamın yeni evinde keşfettiği kapının ardından öyle şeyler çıktı ki... Hayatının sürprizi ile karşılaşan genç adamın o anları görenleri de şaşkına çevirdi.

17.07.2020 07:47 - Son Güncelleme: 17.07.2020 07:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





