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Yemeyen çok pişman olur! Onlar sıradan besin değil! İşte Kuran'da adı geçen mucize besinler ve faydaları

Yemeyen çok pişman olur! Onlar sıradan besin değil! İşte Kuran'da adı geçen mucize besinler ve faydaları Dünyadaki tüm bitkiler, ekinler, meyve, sebze ve gıdalar insanların faydalanması için yaratıldı. Doğada yaratılmış olan her şeyin bir anlam ve önemi var. Besinlerin pek çoğu insanoğlunun hastalıklardan korunmasında ve tedavisindeki önemi ve gereği çok büyük. İçlerinde bazıları var ki, insanlığa faydaları Kuran-ı Kerim ile desteklenmiş. İşte Kuran'da adı geçen besinler.

23.02.2020 16:38 - Son Güncelleme: 23.02.2020 16:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





