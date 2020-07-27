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Yedi kez ölümden dönen mısırcı Mehmet Övet'in akılalmaz hikayesi: Pompalı tüfekle vuruldu, 3 kez yüksekten düştü, denizde bayıldı...

Marmaris'te, bugüne kadar 3 kez yüksekten düşen, 1 kez elektrik akımına kapılan, trafik kazası geçiren, pompalı tüfekle vurularak yaralanan ve denizde bayılıp, boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuk babası Mehmet Övet (42), üst üste yaşadığı talihsizliklere rağmen hayata tutunmayı başardı. Geçirdiği kazalardan sonra elektronik eşya tamiri yapan dükkanını kapatıp malulen emekli olan ve plajda eşiyle bardakta mısır satan Övet'e arkadaşları, "Kedi gibi 9 canlısın, 2 canın kaldı" diyor. İşte 7 kez ölümden dönen mısırcının akılalmaz hikayesi...

27.07.2020 11:15 - Son Güncelleme: 27.07.2020 11:23
Yedi kez ölümden dönen mısırcı Mehmet Övet'in akılalmaz hikayesi: Pompalı tüfekle vuruldu, 3 kez yüksekten düştü, denizde bayıldı...

Marmarisli elektronik teknisyeni Mehmet Övet, ölümle ilk kez 7 yaşındayken burun buruna geldi. Ailesinin oturduğu üç katlı apartmanın korkulukları olmayan terasında oynarken, dengesini kaybedip, 7 metre yükseklikten düşen Övet, kaldırıldığı hastanede 4 gün yoğun bakım ünitesinde kaldı. Tedavisinin ardından hastaneden çıkan Övet, 7 ay sonra bu defa Marmaris Yat Limanı'nda, daldığı denizin 6.5 metre derinliğinde bir teknenin paletlerine yapışan midye kabuklarının vücudunda kesiklere neden olması sonucu suda bayıldı. Kanlar içinde kalan Övet'in kalbi durdu. Suda boğulmak üzere olan Övet'i, 9 metre derinlikten vatandaşlar çıkardı, duran kalbi doktorlar tarafından çalıştırıldı.

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Yedi kez ölümden dönen mısırcı Mehmet Övet'in akılalmaz hikayesi: Pompalı tüfekle vuruldu, 3 kez yüksekten düştü, denizde bayıldı...

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI, ANTEN TAKARKEN TERASTAN DÜŞTÜ
İlkokulu bitirdikten sonra eğitimine devam etmeyip, bir elektrik firmasında çırak olarak işe başlayan Övet, şansızlıklarından burada da kurtulamadı. 1991 yılında Övet, ustası ile bir asansörü tamir etmek isterken elektrik akımına kapıldı.

Yedi kez ölümden dönen mısırcı Mehmet Övet'in akılalmaz hikayesi: Pompalı tüfekle vuruldu, 3 kez yüksekten düştü, denizde bayıldı...

Apar topar toprağa yatırılan Övet'in, müdahalede bulunulmasına rağmen duran kalbi, doktorlar tarafından çalıştırıldı. Tekrar hayata döndürülen Övet, iyileşip işinin başına döndüğünde kalfalığa yükseldi.

Yedi kez ölümden dönen mısırcı Mehmet Övet'in akılalmaz hikayesi: Pompalı tüfekle vuruldu, 3 kez yüksekten düştü, denizde bayıldı...

Bu süreçte Övet, elektronik konusunda eğitimler alıp, 2000 yılında, 'sky elektronik' adını verdiği kendi iş yerini açtı. İlkokulda yarım bıraktığı eğitimini dışarıdan bitirmek için harekete geçti.

Yedi kez ölümden dönen mısırcı Mehmet Övet'in akılalmaz hikayesi: Pompalı tüfekle vuruldu, 3 kez yüksekten düştü, denizde bayıldı...

Övet, sempatik tavırları ve işine gösterdiği özenle kısa sürede başarı merdivenlerine tırmanmaya başladı.

Yedi kez ölümden dönen mısırcı Mehmet Övet'in akılalmaz hikayesi: Pompalı tüfekle vuruldu, 3 kez yüksekten düştü, denizde bayıldı...
Yedi kez ölümden dönen mısırcı Mehmet Övet'in akılalmaz hikayesi: Pompalı tüfekle vuruldu, 3 kez yüksekten düştü, denizde bayıldı...
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