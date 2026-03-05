Araştırmacılar, ekran kullanımının uyku problemleriyle bağlantılı olduğunu tespit ettiklerini ancak bunun doğrudan bir neden olduğunu kanıtlayamadıklarını özellikle vurguluyor. Başka bir deyişle, ekran kullanımı uykusuzluğa yol açıyor olabilir ancak uykusuzluk yaşayan kişilerin daha fazla ekran kullanması da mümkün.

Ayrıca çalışmanın katılımcıların kendi beyanlarına dayanan anket verileri üzerine kurulması nedeniyle bazı yanlılıklar içerebileceği ve sonuçların tüm dünya için genellenemeyeceği de belirtiliyor.