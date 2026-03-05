DAHA KALİTELİ UYKU İÇİN ÖNERİLER
Uzmanlar, daha iyi bir uyku için bazı basit alışkanlıkların yardımcı olabileceğini söylüyor.
Bunlardan bazıları şunlar:
-Yatmadan kısa süre önce telefon ve diğer dijital cihazları bırakmak
-Her gün aynı saatlerde uyuyup uyanarak düzenli bir uyku rutini oluşturmak
-Yatmadan önce kitap okumak, nefes egzersizi yapmak veya sıcak bir duş almak gibi rahatlatıcı aktiviteler yapmak
-Kafein, alkol ve ağır yemeklerden uzak durmak
-Gün içinde hafif egzersiz yapmak
-Sabahları doğal gün ışığına maruz kalmak