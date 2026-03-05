CANLI YAYIN
Yatakta telefon kullananlar dikkat: Araştırma uyku kaçıran alışkanlığı ortaya çıkardı

Norveç'te 45 binden fazla öğrencinin katıldığı bir araştırma, yatakta ekran başında geçirilen sürenin uykusuzluk ve uyku kaybı riskini artırdığını ortaya koydu. Çalışmaya göre, yatakta telefon, tablet veya bilgisayar kullanan kişilerde her ek bir saatlik ekran süresi uykusuzluk riskini yaklaşık %63 artırırken, ortalama uyku süresini de 24 dakika azaltıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Araştırma bulguları, gece saatlerinde dijital cihaz kullanımının uyku düzeni üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğine işaret ediyor. Peki bu durum ne yapmalı? İşte uzman yorumları…

YATAKTA EKRAN KULLANIMI UYKU KALİTESİNİ ETKİLEYEBİLİR

Yeni bir araştırma, yatağa girdikten sonra telefon, tablet veya bilgisayar gibi cihazlarla vakit geçirmenin uyku sorunlarıyla ilişkili olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, yatakta ekran başında daha fazla zaman geçiren kişilerde uykusuzluk yaşama ve daha az uyuma ihtimali artıyor.

45 BİN ÖĞRENCİNİN KATILDIĞI ARAŞTIRMA

Çalışma, Norveç'te 18-28 yaş aralığındaki 45 binden fazla öğrencinin katıldığı bir anketten elde edilen verilere dayanıyor. Araştırmacılar özellikle insanların yatağa girdikten sonra dijital cihazları ne kadar kullandığını ve bunun uyku düzeniyle bağlantısını incelemeyi amaçladı.

Elde edilen sonuçlar, ekrana bakarak geçirilen her ekstra saatin uykusuzluk riskini yaklaşık %63 artırdığını ve ortalama uyku süresini de yaklaşık 24 dakika kısalttığını gösterdi.

SOSYAL MEDYA MI, GENEL EKRAN KULLANIMI MI?

Araştırmada ayrıca sosyal medyanın mı yoksa diğer dijital aktivitelerin mi uyku üzerinde daha fazla etkili olduğu da incelendi. Katılımcılara yatakta yaptıkları ekran aktiviteleri soruldu. Bu aktiviteler arasında:

-Film veya dizi izlemek

-Sosyal medya kullanmak

-İnternette gezinmek

-Oyun oynamak

gibi seçenekler yer aldı.

Sonuçlara göre, yatağında ekran kullandığını söyleyenlerin %69'u sosyal medyanın yanı sıra başka dijital aktivitelerle de ilgilendiğini belirtti. Araştırmacılar, sosyal medya ile diğer ekran aktiviteleri arasında uyku üzerindeki etkiler açısından belirgin bir fark bulamadı.

Araştırmacılar, ekran kullanımının uyku problemleriyle bağlantılı olduğunu tespit ettiklerini ancak bunun doğrudan bir neden olduğunu kanıtlayamadıklarını özellikle vurguluyor. Başka bir deyişle, ekran kullanımı uykusuzluğa yol açıyor olabilir ancak uykusuzluk yaşayan kişilerin daha fazla ekran kullanması da mümkün.

Ayrıca çalışmanın katılımcıların kendi beyanlarına dayanan anket verileri üzerine kurulması nedeniyle bazı yanlılıklar içerebileceği ve sonuçların tüm dünya için genellenemeyeceği de belirtiliyor.

EKRANLA ETKİLEŞİM UYKUYA ZARAR VEREBİLİR

Uyku uzmanları, elektronik cihazların yalnızca uyku süresini değil, uyku kalitesini de olumsuz etkileyebileceğini ifade ediyor. Uzmanlara göre sorun yalnızca ekran ışığı değil aynı zamanda telefonda gezinme, bildirimlere bakma veya içeriklerle sürekli etkileşim halinde olma.

Bu durum hem uykuya dalmayı zorlaştırabiliyor hem de gece boyunca uykunun bölünmesine neden olabiliyor.

DAHA KALİTELİ UYKU İÇİN ÖNERİLER

Uzmanlar, daha iyi bir uyku için bazı basit alışkanlıkların yardımcı olabileceğini söylüyor.

Bunlardan bazıları şunlar:

-Yatmadan kısa süre önce telefon ve diğer dijital cihazları bırakmak

-Her gün aynı saatlerde uyuyup uyanarak düzenli bir uyku rutini oluşturmak

-Yatmadan önce kitap okumak, nefes egzersizi yapmak veya sıcak bir duş almak gibi rahatlatıcı aktiviteler yapmak

-Kafein, alkol ve ağır yemeklerden uzak durmak

-Gün içinde hafif egzersiz yapmak

-Sabahları doğal gün ışığına maruz kalmak

Araştırmacılar, özellikle gece bildirimlerinin uyku üzerindeki etkisi ve uzun vadeli uyku düzeni takibi gibi konularda daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç olduğunu da belirtiyor.

Bu tür çalışmaların, ekran kullanımının uyku üzerindeki gerçek etkilerini daha net ortaya koyabileceği düşünülüyor.

(Takvim Foto Arşiv, AA, BBC)