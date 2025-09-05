Yaşlanmayı durduran 3 basit yüz tekniği! Bu sayede 54 yaşındaki Juliana 30 gibi görünüyor

ÜÇÜNCÜ EGZERSİZ: DUDAK KAYDIRMA

En kolay tekniklerden biri olan bu egzersiz dudak ve çene hattına yoğunlaşıyor. Dudaklarınızı kapalı tutarak, yavaşça bir sağa bir sola kaydırın ve bunu 30 saniye sürdürün. Düzenli yapıldığında dudak çevresindeki ince çizgiler azalıyor, yüz ifadesi daha dinamik hale geliyor.

GÜNLÜK RUTİNLE GELEN KALICI ETKİ

Juliana bu üç egzersizi günde üç kez tekrarlamanın yeterli olduğunu söylüyor. Her seans yalnızca 30 saniye sürüyor. Ona göre bu hareketler, botoksun yaptığı gibi kasları felç etmiyor tam tersine kasları güçlendiriyor ve zamanla yüzü daha sıkı, daha genç gösteriyor.

(Takvim Foto Arşiv, The Sun)