Yaşlanmayı durduran 3 basit yüz tekniği! Bu sayede 54 yaşındaki Juliana 30 gibi görünüyor
Pahalı estetik operasyonlara ya da botoksa gerek kalmadan genç görünmek mümkün. 54 yaşındaki Juliana bunun en canlı örneği. Hiçbir cerrahi müdahaleye başvurmadan, yalnızca günlük yüz egzersizleri sayesinde cildini canlı, pürüzsüz ve kırışıksız tutuyor. Onun uyguladığı 3 basit teknik sayesinde adeta yıllara meydan okuyor ve 30 yaşında gibi görünüyor. İşte etkili o formül…
takvim.com.tr
Yaşlanmayı durduran 3 basit yüz egzersizi ile 54 yaşındaki Juliana, adeta zamanı tersine çeviriyor. The Sun'ın haberine göre botoks, dolgu ya da herhangi bir estetik işlem yaptırmadan yıllardır genç görünümünü koruyan Juliana, pürüzsüz cildi ve enerjik yüz ifadesiyle görenleri hayrete düşürüyor. Üstelik bunu sağlamak için uyguladığı yöntemler tamamen doğal ve ücretsiz. İşte basit ve kalıcı o egzersiz…
DOĞAL GENÇLİK SIRRI
Juliana, hiçbir zaman botoks ya da dolgu yaptırmadığını özellikle vurguluyor. Onun tercihi pahalı estetik işlemler değil, tamamen doğal yüz egzersizleri. Yıllardır uyguladığı bu yöntemlerle gençliğini koruyan Juliana, deneyimlerini paylaşarak binlerce kişiye ilham veriyor.
YAŞLANMA BELİRTİLERİNE KARŞI DOĞAL MÜCADELE
Tıpkı birçok kişi gibi Juliana da ilk olarak kaz ayakları, göz altı torbaları ve kaş arası çizgileriyle yüzleşmiş. Ancak o, kozmetik çözümler yerine yüz kaslarını çalıştırmayı seçmiş.
"Yüz egzersizleri işe yaramaz mı?" sorusuna gülümseyerek, "Tam tersine, kesinlikle işe yarıyor" diyor. Düzenli uyguladığı tekniklerle yüzündeki en belirgin yaşlanma izlerini azaltmayı başarmış.
İLK EGZERSİZ KAŞ KALDIRMA VE GÖZ ÇEVRESİ SIKILAŞTIRMA
Juliana'nın favorilerinden biri alın ve göz çevresine odaklanan bu hareket. İki elinizin parmaklarını alnınıza yerleştirip hafifçe yukarı doğru kaldırın. Aynı anda gözlerinizle yukarı bakın ve göz kapaklarınızı
30 saniye boyunca hızlıca açıp kapatın. Düzenli yapıldığında, bu egzersiz kaz ayaklarını hafifletiyor, kaş arası çizgilerini yumuşatıyor ve göz altı torbalarını azaltıyor.
İKİNCİ EGZERSİZ: YANAK KALDIRMA
Bu hareket, özellikle yüzün orta bölgesini hedef alıyor. Dudaklarınızı
"O" harfi şeklinde büzün, ardından dudaklarınızı içe kıvırarak yanak kaslarınızı yukarı doğru itin. 30 saniye boyunca bu pozisyonda kalın. Juliana'ya göre bu egzersiz, burun kenarından ağız köşelerine uzanan nazolabial çizgileri ve çene çevresindeki sarkmaları azaltıyor. Aynı zamanda yanaklara doğal bir "lifting" etkisi veriyor.