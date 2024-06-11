Yaşadığınız şehrin ve memleketinizin Osmanlı'daki ismi! İşte Osmanlı döneminde illerin isimleri

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Osmanlı'nın bölgeye hakim olmasıyla birlikte, Anadolu'nun dört bir yanı, yeni bir ruh ve kimliğe büründü. Bu dönemde şehirler, sadece Osmanlı mimarisiyle değil, aynı zamanda isimleriyle de dönüşüme uğradı. İşte yaşadığınız şehrin ve memleketinizin Osmanlı'daki ismi!