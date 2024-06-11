Yaşadığınız şehrin ve memleketinizin Osmanlı'daki ismi! İşte Osmanlı döneminde illerin isimleri

Osmanlı İmparatorluğu tarihinden günümüze Anadolu'da yer alan birçok il ve ilçelerin isimleri değişime uğradı. Rumca, Ermenice, Arapça, Farisi ve Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri zaman içinde çok farklı şekillerde karşımıza çıktı. İşte Osmanlı Devleti tarihinden günümüze değişime uğrayan il ve ilçelerin isimleri...
Osmanlı'nın bölgeye hakim olmasıyla birlikte, Anadolu'nun dört bir yanı, yeni bir ruh ve kimliğe büründü. Bu dönemde şehirler, sadece Osmanlı mimarisiyle değil, aynı zamanda isimleriyle de dönüşüme uğradı. İşte yaşadığınız şehrin ve memleketinizin Osmanlı'daki ismi!
Peki, şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor musunuz?