Yaşadığınız şehrin ve memleketinizin geldiği Türk boyu! İşte il il Türk boylarının soy dağılımı

Türkiye'nin tarih sahnesindeki varlığı, yalnızca kuruluş yıllarıyla sınırlı değil, aynı zamanda binlerce yıl öncesine dayanan zengin ve köklü bir geçmişe sahiptir. Anadolu, Türk boylarının yerleşik düzene geçiş yaptığı, kültür ve medeniyetlerin beşiği olarak bilinir. Bu içeriğimizde Türk boylarının Anadolu'ya yayılımını, tarih içindeki etkilerini ve günümüzdeki Türkiye'deki izlerini detaylıca anlatıyoruz. İşte il il Türk boylarının soy dağılımı
Türk boyları, milattan önceki dönemlerde Orta Asya'dan hareket ederek geniş bir coğrafyaya yayıldı. Göktürkler, Uygurlar ve daha pek çok Türk boyu, zengin kültürel miraslarını da beraberlerinde getirdi. Anadolu, bu göç dalgaları sonucunda Türklerin yerleşik hayata geçiş yaptığı, kültürel ve sosyal yapılarını köklü bir şekilde değiştirdiği bir kavşak noktası haline geldi. İşte yaşadığınız şehrin ve memleketinizin geldiği Türk boyu!
HANGİ İL HANGİ BOYDAN?
Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine damga vurduğu bilinen bir gerçektir. Anadolu, Türklerin çeşitli boyutlarda yerleşim gösterdiği ve çeşitli kültürel izler bıraktığı bir coğrafyadır. Peki, Anadolu'da hangi Türk boyuna mensup olduğunuzu biliyor musunuz? İşte tarihe damgasını vuran Türk devletleri ve Türk boyları...
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DEVLETLERİ
BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU - M.Ö. 204 - M.S. 216