Yaşadığınız şehrin ve memleketinizin geldiği Türk boyu! İşte il il Türk boylarının soy dağılımı

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Türk boyları, milattan önceki dönemlerde Orta Asya'dan hareket ederek geniş bir coğrafyaya yayıldı. Göktürkler, Uygurlar ve daha pek çok Türk boyu, zengin kültürel miraslarını da beraberlerinde getirdi. Anadolu, bu göç dalgaları sonucunda Türklerin yerleşik hayata geçiş yaptığı, kültürel ve sosyal yapılarını köklü bir şekilde değiştirdiği bir kavşak noktası haline geldi. İşte yaşadığınız şehrin ve memleketinizin geldiği Türk boyu!