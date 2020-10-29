Haberler Galeri Yaşam Yaşadığınız şehrin adı nereden geliyor hiç düşündünüz mü? İşte şehirlerin isimleri ve anlamları

Yaşadığınız şehrin adı nereden geliyor hiç düşündünüz mü? İşte şehirlerin isimleri ve anlamları

Türkiye'nin 81 ilinin isimlerinin nereden geldiğini hiç düşündünüz mü? Hepsinin birbirinden ilginç bir çok anlamı var. Prof. Dr. Musa Şaşmaz'ın "Türkiye'nin İdari Taksimatı" adlı 15 ciltlik araştırması Türkiye'nin vilayet, kaza, nahiye veya köylerinin tarihte uğradığı değişimi ortaya koyuyor. Fakat içlerinde bir tanesi var ki, adının nereden geldiği belli değil. İşte Türkiye'deki 81 il ve isimlerinin anlamları.

29.10.2020 06:23 - Son Güncelleme: 29.10.2020 06:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





