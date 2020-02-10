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Yarın hangi illerde kar tatili var? 11 Şubat Salı MEB ve Valilik kar tatili olan il ve ilçeler listesi!

Şubat ayının ilk günlerinden itibaren pek çok ilimizde yoğun kar yağışı görülüyor. Türkiye genelinde kar yağışlarının yoğun bir şekilde görülmesiyle birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda arama motorlarında "Yarın hangi illerde kar tatili var?" sorusuyla ilgili araştırmalarda artış yaşanıyor. İşte 12 Şubat Salı MEB ve Valilik kar tatili olan il ve ilçeler listesi

10.02.2020 18:47 - Son Güncelleme: 10.02.2020 19:18
Yarın hangi illerde kar tatili var? 11 Şubat Salı MEB ve Valilik kar tatili olan il ve ilçeler listesi!

Yarın hangi illerde kar tatili var? Kar yağışlarının olduğu illerde yaşayan milyonlarca öğrenci yarın okulların tatil olup olmadığını merak ediyor.

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Yarın hangi illerde kar tatili var? 11 Şubat Salı MEB ve Valilik kar tatili olan il ve ilçeler listesi!

Şubat ayının ilk günlerinden itibaren etkisini sürdüren soğuk hava dalgasının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor.

Yarın hangi illerde kar tatili var? 11 Şubat Salı MEB ve Valilik kar tatili olan il ve ilçeler listesi!

Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte 12 Şubat Salı MEB ve Valilik kar tatili olan il ve ilçeler listesi

Yarın hangi illerde kar tatili var? 11 Şubat Salı MEB ve Valilik kar tatili olan il ve ilçeler listesi!

TRABZON

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

Yarın hangi illerde kar tatili var? 11 Şubat Salı MEB ve Valilik kar tatili olan il ve ilçeler listesi!

RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber, sosyal medyadan öğrencilerin kar tatili taleplerini geri çevirmeyerek Rize'de kar nedeniyle okulların 2 gün tatil edildiğini duyurmuştu. Rize'de 11 Şubat Salı günü de okullar tatil olacak.

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