Yarın hangi illerde kar tatili var? 11 Şubat Salı MEB ve Valilik kar tatili olan il ve ilçeler listesi!
Şubat ayının ilk günlerinden itibaren pek çok ilimizde yoğun kar yağışı görülüyor. Türkiye genelinde kar yağışlarının yoğun bir şekilde görülmesiyle birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda arama motorlarında "Yarın hangi illerde kar tatili var?" sorusuyla ilgili araştırmalarda artış yaşanıyor. İşte 12 Şubat Salı MEB ve Valilik kar tatili olan il ve ilçeler listesi
10.02.2020 18:47
- Son Güncelleme: 10.02.2020 19:18
TRABZON
Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.
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