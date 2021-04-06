'Yarasa kız' operasyonunda flaş gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktı! Cinsel ilişki bahanesiyle eve çağırıp...

YARASA KIZLARLA TUZAK

Çetenin faaliyetleriyle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı. "Yarasa kız" adı verilen çete üyesi kadınların, eskort sitelerinden erkeklerle cinsel ilişkiye girme vaadiyle günübirlik ev, otel ve pansiyon gibi konaklama yerlerinde buluştuktan sonra, anlaştıkları müşterilerin parasını gasp ederek odadan kaçtıkları, parasını isteyen kişilerin ise kadınları takip eden örgüt üyeleri tarafından darp edildiği belirlendi.