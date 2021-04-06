'Yarasa kız' operasyonunda flaş gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktı! Cinsel ilişki bahanesiyle eve çağırıp...
Ankara'da 'yarasa kız' adını verdikleri kadınların sosyal medyada tanışıp cinsel ilişki vaadiyle günübirlik ev, otel ve pansiyon gibi yerlere çağırdıkları erkekleri tehdit edip paralarını gasp ettikleri görüntüler ortaya çıktı. Gözaltına alınan 125 kişi adliyeye sevk edildi.
Ankara'da, 'Yarasa Kız' adını kullanan kadınlar ile eskort sitelerinde anlaşan erkekler buluştukları kadınlar tarafından soyuldu. 125 kişilik çete üyelerinin, parasının çalındığına karşı çıkan erkekleri bıçak ve sopalarla öldüresiye dövdüğü ortaya çıktı. Polisin 6 aylık takibinde birçok gasp olayı güvenlik kameralarına yansıdı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, kendi aralarında 'Yarasa Kız' adını verdikleri kadınların cinsel ilişkiye girme vaadiyle tuzağa düşürdüğü erkekleri tehdit ederek gasp ettiklerini belirlemesinin ardından geçtiğimiz hafta 125 kişilik fuhuş çetesini çökertmişti.
YARASA KIZLARLA TUZAK
Çetenin faaliyetleriyle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı. "Yarasa kız" adı verilen çete üyesi kadınların, eskort sitelerinden erkeklerle cinsel ilişkiye girme vaadiyle günübirlik ev, otel ve pansiyon gibi konaklama yerlerinde buluştuktan sonra, anlaştıkları müşterilerin parasını gasp ederek odadan kaçtıkları, parasını isteyen kişilerin ise kadınları takip eden örgüt üyeleri tarafından darp edildiği belirlendi.