Yanlış yere park etmenin cezası!

Bazen yaptığımız hatalı parkın cezası bir makbuz olarak değil de otomobilimizle verilebiliyor. İşte dünyada yapılan hatalı parklar sonrasında otomobillerin geldiği son haller…

30 Ekim 2018 Salı, 21:39:52 Güncelleme: 21:51:37
Yanlış yere park etmenin cezası!
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Yanlış yere park etmenin cezası!

Rusya'da arabasını köprü altına park edip giden adam, geri döndüğünde neye uğradığını şaşırdı.

Yanlış yere park etmenin cezası!
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Yanlış yere park etmenin cezası!

Köprünün bakımı sırasında aracına beton döküldüğünü görünce şok oldu.

Yanlış yere park etmenin cezası!
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Yanlış yere park etmenin cezası!

İşte, araçlarını yanlış yere park eden insanların başlarına gelenler...

Yanlış yere park etmenin cezası!
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Yanlış yere park etmenin cezası!

Her şey birkaç gün önce sosyal medyada yayılan bir fotoğrafla başladı.

Yanlış yere park etmenin cezası!
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Yanlış yere park etmenin cezası!

Daily Mail'in haberine göre civardaki birisi, Chen'in park ettiği bir arabanın fotoğrafını çekti ve sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafın viral olmasının ardından sosyal medya kullanıcıları Chen'i soru bombardımanına tuttu. Nasıl olup da bu kadar iyi park ettiğini öğrenmek isteyen bu kadar çok insan olduğunu gören Chen, "park etme şovu" yaparak sorulara bir kerede cevap vermek istedi.

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