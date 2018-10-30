Yanlış yere park etmenin cezası!

Daily Mail'in haberine göre civardaki birisi, Chen'in park ettiği bir arabanın fotoğrafını çekti ve sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafın viral olmasının ardından sosyal medya kullanıcıları Chen'i soru bombardımanına tuttu. Nasıl olup da bu kadar iyi park ettiğini öğrenmek isteyen bu kadar çok insan olduğunu gören Chen, "park etme şovu" yaparak sorulara bir kerede cevap vermek istedi.