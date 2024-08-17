Yangından etkilenen vatandaşlar yaşadıkları dehşeti anlattı: Bir eşyam bile kalmadı! | Devletin ve milletin ellerine sağlık!

Bolu'nun Göynük ilçesinde 3 gün önce çıkan yangının söndürme çalışmaları devam ediyor. 72 yaşındaki Beyazettin Sağlamöz, daha önce bölgede bu büyüklükte yangın olmadığını dile getirerek "Ekipler çalışıyorlar, hepsinden Allah razı olsun. Devletin, milletin ellerine sağlık, hepsinden Allah razı olsun." dedi. Ekiplerle beraber sahada çalışan vatandaşlar ise gece gündüz tetikte olduklarını ve uyuyamadıklarını belirtti. İzmir'de de orman yangınında ev ve iş yerleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar yaşadıklarını anlattı.