Bolu'nun Göynük ilçesinde 3 gün önce çıkan yangının söndürme çalışmaları devam ediyor. 72 yaşındaki Beyazettin Sağlamöz, daha önce bölgede bu büyüklükte yangın olmadığını dile getirerek "Ekipler çalışıyorlar, hepsinden Allah razı olsun. Devletin, milletin ellerine sağlık, hepsinden Allah razı olsun." dedi. Ekiplerle beraber sahada çalışan vatandaşlar ise gece gündüz tetikte olduklarını ve uyuyamadıklarını belirtti. İzmir'de de orman yangınında ev ve iş yerleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar yaşadıklarını anlattı.
Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda önceki gün öğle saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmalarına Bolu ve çevre illerden 12 helikopter, 138 arazöz ile 245 araç ve iş makinesiyle devam ediliyor.
Bölgede 1357 personel görev yapıyor.
Vatandaşların zarar görmemesi için tedbir amacıyla bazı köyler boşaltıldı. Bekirfakılar köyünde evlerini ve hayvanlarını bırakmak istemeyen vatandaşlar ise gece gündüz tetikte.
Ekiplerle birlikte gözlerine bir an olsun uyku girmeyen vatandaşlar, söndürme çalışmalarına katılıyor.