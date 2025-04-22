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Yalova'da düz yolda giden otobüs devrildi! Görüntüler ortaya çıktı

Yalova-Bursa karayolunda düz yolda giden bir otobüs devilrdi. Devrilen yolcu otobüsündeki 1 yolcu hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Otobüsün devrildiği görüntüler ortaya çıktı.

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takvim.com.tr
Yalova’da düz yolda giden otobüs devrildi! Görüntüler ortaya çıktı

Yalova-Bursa karayolunda devrilen yolcu otobüsündeki 1 yolcu hayatını kaybederken, otobüsün kaptanı ve muavininin de aralarında olduğu 5 kişi yaralandı.

Yalova’da düz yolda giden otobüs devrildi! Görüntüler ortaya çıktı

DÜZ YOLDA YAN YATTI

Kaza, saat 13.30 sıralarında Yalova-Bursa karayolu Süpürgelik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Şentürk (60) idaresindeki 16 VD 838 plakalı yolcu otobüsü, düz yolda seyrederken henüz bilinmeyen bir sebeple yan yattı.

Yalova’da düz yolda giden otobüs devrildi! Görüntüler ortaya çıktı

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Orhan Şentürk ile muavin Hüseyin Şimşek, Ömer Faruk Bilgen (17), Yağmur Öztürk (19) ve Mehmet Erkoç (30) olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere sevk edilirken, otobüste yolcu olarak bulunan 57 yaşındaki Özcan Şen hayatını kaybetti.

Yalova’da düz yolda giden otobüs devrildi! Görüntüler ortaya çıktı

Kaza sebebiyle yol bir süre trafiğe kapanırken otobüsün kaldırılmasıyla normale döndü.

Yalova’da düz yolda giden otobüs devrildi! Görüntüler ortaya çıktı

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, düz yolda seyrederken yan yatan otobüsün o anları, yol üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yalova’da düz yolda giden otobüs devrildi! Görüntüler ortaya çıktı

Kazayı gören görgü tanıkları ise otobüsün sağ körüğünün patlaması neticesi yan yattığını iddia etti.

Yalova’da düz yolda giden otobüs devrildi! Görüntüler ortaya çıktı

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yalova’da düz yolda giden otobüs devrildi! Görüntüler ortaya çıktı

İşte olay yerinden görüntüler...

Yalova’da düz yolda giden otobüs devrildi! Görüntüler ortaya çıktı
Yalova’da düz yolda giden otobüs devrildi! Görüntüler ortaya çıktı
Yalova’da düz yolda giden otobüs devrildi! Görüntüler ortaya çıktı
Yalova’da düz yolda giden otobüs devrildi! Görüntüler ortaya çıktı
Yalova’da düz yolda giden otobüs devrildi! Görüntüler ortaya çıktı
Yalova’da düz yolda giden otobüs devrildi! Görüntüler ortaya çıktı