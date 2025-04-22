Yalova’da düz yolda giden otobüs devrildi! Görüntüler ortaya çıktı

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Orhan Şentürk ile muavin Hüseyin Şimşek, Ömer Faruk Bilgen (17), Yağmur Öztürk (19) ve Mehmet Erkoç (30) olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere sevk edilirken, otobüste yolcu olarak bulunan 57 yaşındaki Özcan Şen hayatını kaybetti.