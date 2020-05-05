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WhatsApp'tan yazdı, kızın sevgilisi böyle yanıt verdi! Türkiye WhatsApp'taki bu mesajlaşmayı konuşuyor

WhatsApp'tan yazdı, kızın sevgilisi böyle yanıt verdi! Türkiye WhatsApp'taki bu mesajlaşmayı konuşuyor... Milyarlarca kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kahkahaya boğan konuşmalar da gerçekleşiyor. WhatsApp akıllı telefonların internet aracılığıyla mesajlaştığı bir uygulama olurken, kurulabilen gruplar sayesinde çoklu sohbetler de meydana geliyor. WhatsApp Web, aslında telefonunuzda kullandığınız WhatsApp uygulamasının bilgisayar tabanlı (Web tabanlı) uzantısıdır. Hem telefonunuzda hem de bilgisayarınızda WhatsApp'ı kullanıyorsanız, WhatsApp üzerinden gönderdiğiniz veya aldığınız tüm iletiler senkronize olduğu için bu iletileri telefon ve bilgisayarınızdan görebilirsiniz.

05.05.2020 19:47 - Son Güncelleme: 05.05.2020 19:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





