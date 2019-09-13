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WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki Türkiye onları konuştu!

WhatsApp grupları dışında bireysel konuşmalarda da enteresan diyaloglar ortaya çıkıyor. Özellikle genç sevgililerin mesajlaşmalarının ortaya çıkması sosyal medyayı salladı. Dünya üzerinde 1 milyardan fazla kullanıcın tercih ettiği WhatsApp her gün birbirinden komik diyaloglara sahne oluyor. Bazen birbirimizle mesajlaşırken ortaya çok komik diyaloglar çıkabiliyor. İşte o komik diyaloglar...

13.09.2019 14:31 - Son Güncelleme: 13.09.2019 16:26
WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki Türkiye onları konuştu!

Whatsapp kullanıcılarının birbirine attıkla bu mesajlar, okuyanların yüzlerini güldürüyor.

WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki Türkiye onları konuştu!

İşte sosyal medyaya damgasını vuran Whatsapp mesajları.

WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki Türkiye onları konuştu!
WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki Türkiye onları konuştu!
WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki Türkiye onları konuştu!
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