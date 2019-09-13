WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki Türkiye onları konuştu!

WhatsApp grupları dışında bireysel konuşmalarda da enteresan diyaloglar ortaya çıkıyor. Özellikle genç sevgililerin mesajlaşmalarının ortaya çıkması sosyal medyayı salladı. Dünya üzerinde 1 milyardan fazla kullanıcın tercih ettiği WhatsApp her gün birbirinden komik diyaloglara sahne oluyor. Bazen birbirimizle mesajlaşırken ortaya çok komik diyaloglar çıkabiliyor. İşte o komik diyaloglar...

13.09.2019 14:31 - Son Güncelleme: 13.09.2019 16:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





