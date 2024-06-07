WhatsApp'tan kız arkadaşına mesaj attı babası çıktı verdiği cevap olay oldu! Sosyal medya onu konuşuyor

WhatsApp günlük sohbetlerin ötesinde milyonlarca kullanıcının günlük yaşamına eğlence katmaya devam ediyor. Özellikle gençler arasında popüler olan bu platformda paylaşılan komik mesajlaşmalar sosyal medya platformlarında kısa sürede viral haline geldi. Twitter, Instagram ve Facebook gibi büyük ağlarda bu komik diyaloglar on binlerce kez paylaşılarak gençlerin mizah anlayışını gözler önüne serdi.