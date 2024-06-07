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WhatsApp'tan kız arkadaşına mesaj attı babası çıktı verdiği cevap olay oldu! Sosyal medya onu konuşuyor

WhatsApp günlük sohbetlerin ötesinde milyonlarca kullanıcının günlük yaşamına eğlence katmaya devam ediyor. Özellikle gençler arasında popüler olan bu platformda paylaşılan komik mesajlaşmalar sosyal medya platformlarında kısa sürede viral haline geldi. Twitter, Instagram ve Facebook gibi büyük ağlarda bu komik diyaloglar on binlerce kez paylaşılarak gençlerin mizah anlayışını gözler önüne serdi.

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 13:14 Güncelleme 07 Haziran 2024, 13:17
WhatsApp’tan kız arkadaşına mesaj attı babası çıktı verdiği cevap olay oldu! Sosyal medya onu konuşuyor 1

WhatsApp sadece iletişim aracı olarak değil, aynı zamanda mizahın da kaynağı haline geliyor. Milyonlarca kullanıcının günlük yaşamına eğlence katmaya devam eden bu platform özellikle gençler arasında popülerliğini koruyor. WhatsApp üzerindeki komik diyaloglar kısa sürede sosyal medya platformlarında viral bir hal alarak gençlerin mizah anlayışını gözler önüne seriyor.

WhatsApp’tan kız arkadaşına mesaj attı babası çıktı verdiği cevap olay oldu! Sosyal medya onu konuşuyor 2
WhatsApp’tan kız arkadaşına mesaj attı babası çıktı verdiği cevap olay oldu! Sosyal medya onu konuşuyor 3
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