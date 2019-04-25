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WhatsApp'tan herkesi derinden etkileyecek bir yasak! Mesajlarınızı iki kez okuyup öyle gönderin!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp çok konuşulacak bir yasak için çalışmalara başladı. Son dönemde kişisel güvenlik konusunda bir dizi adım atan ve uçtan uca şifreleme sistemini hayata geçiren popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcı alışkanlıklarını derinden etkileyecek bir yasağa hazırlanıyor.

25.04.2019 13:53 - Son Güncelleme: 25.04.2019 13:53
WhatsApp'tan herkesi derinden etkileyecek bir yasak! Mesajlarınızı iki kez okuyup öyle gönderin!

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma platformu WhatsApp kullanıcı alışkanlıklarını derinden etkileyecek bir yasağa hazırlanıyor.

WhatsApp'tan herkesi derinden etkileyecek bir yasak! Mesajlarınızı iki kez okuyup öyle gönderin!

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, söz konusu yasağın kullanıma sokulması ile kullanıcılar sohbet penceresinin ekran görüntüsünü alamayacak.

WhatsApp'tan herkesi derinden etkileyecek bir yasak! Mesajlarınızı iki kez okuyup öyle gönderin!

Son dönemde kişisel güvenlik konusunda bir dizi adım atan ve uçtan uca şifreleme sistemini hayata geçiren şirket bu sayede iki kişi arasındaki konuşmaların da gizli kalması için ilk adımı atmış olacak.

WhatsApp'tan herkesi derinden etkileyecek bir yasak! Mesajlarınızı iki kez okuyup öyle gönderin!

Yeni bir parmak izi doğrula sistemi üzerinde de çalışan WhatsApp'ın geliştirme aşamasında olan yeni sürümünde iki özelliğin de yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Henüz yeni özelliklerin ne zaman yayına gireceğine dair resmi bir açıklama ise bulunmuyor.

WhatsApp'tan herkesi derinden etkileyecek bir yasak! Mesajlarınızı iki kez okuyup öyle gönderin!

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